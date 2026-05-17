12 баллов от Украины: кто получил от нас самую высокую оценку в финале Евровидения 2026

Во время финала Евровидения 2026, которое отгремело в Вене (Австрия) стало известно, кому Украина присудила свой самый высокий балл – 12 – среди 25 участников конкурса. Оглашение результатов голосования было доверено солисту группы Ziferblat Даниилу Лещинскому.

Он торжественно объявил фаворита украинского профессионального жюри, имена которых до окончания эфира остаются в строгом секрете OBOZ.UA следил за событием в формате онлайн-трансляции.

Кому Украина отдала 12 баллов

По итогам голосования национального жюри, результаты которого до последнего оставались неразглашенными, 12 баллов от Украины получила Мальта. Высокая оценка также досталась Израилю – 10 баллов.

Напомним, что мальтийский певец Айдан Кассар представляет двуязычную композицию "Bella" ("Красавица").

Для этого выступления была создана одна из самых больших декораций конкурса — гигантская арка, сочетающая классический архитектурный стиль с неоновой подсветкой. Айдан выступил в стильном образе современного ковбоя с золотыми элементами отделки и остроносыми сапогами.

Свой выбор украинские судьи сделали еще накануне, поскольку за день до финала участники традиционно выступают перед зрителями, прессой и жюри, которое сразу после просмотра оценивает номера. Официальные результаты объявляют уже в день финала перед началом телеголосования.

Кроме наивысшей оценки, национальное жюри Украины распределило баллы между другими странами – от 1 до 10 баллов за каждое выступление.

Напомним, в прошлом году по результатам голосования национального жюри 12 баллов от Украины получила Германия. Также высокую оценку получила Великобритания.

