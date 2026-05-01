Попадет ли Украина в топ-10: продюсер Филатов сделал прогноз на место LELÉKA на Евровидении 2026

Украина, которую представляет певица LELÉKA, имеет высокие шансы попасть в финал Евровидения 2026 и оказаться в первой десятке триумфаторов, однако рассчитывать на победу в этом году сложно. Такой прогноз озвучил продюсер, композитор и член жюри Нацотбора Евгений Филатов, известный как The Maneken.

В интервью "Пряма червона" он отметил, что оценивает перспективы Украины, учитывая многолетнюю статистику конкурса, где страна стабильно демонстрирует сильные результаты. В то же время, по его словам, существуют и негласные факторы, которые влияют на итоги голосования.

"Попробуем опираться на статистику: Украина почти всегда в десятке и очень часто в пятерке. Я предполагаю, что так и будет. Но есть определенные тайны этих конкурсов, и представить, что Украина сможет принять у себя конкурс, трудно. Но показать себя достойно – 100%", – сказал Филатов.

Стоит отметить, что Евгений Филатов периодически приобщается к Национальному отбору на Евровидение. В частности, он входит в состав жюри Нацотбора 2026. Ранее был членом жюри в 2018, 2019 и 2021 годах, а также работал аранжировщиком нескольких конкурсных песен, среди которых "1944" Джамалы, с которой она победила на Евровидении 2016.

Тем временем букмекерские прогнозы частично совпадают с оценками продюсера. По состоянию на конец апреля Украина опустилась с 9-й на 10-ю позицию в рейтинге ставок на победителя Евровидения 2026. Вероятность победы представительницы Украины LELÉKA с песней Ridnym оценивается примерно в 2%.

Несмотря на это, шансы на попадание в топ-10 остаются высокими – около 66%. Вероятность выхода в финал, по оценкам букмекеров, составляет около 91%.

Лидером гонки пока остается Финляндия с дуэтом Lampenius & Parkkonen и песней Liekinheitin – около 30% вероятности победы. В тройку также входят Дания (Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem) с примерно 11% и Греция (Akylas – Ferto) с около 10%. В первой пятерке также находятся Франция и Австралия.

Украину в этом году представляет певица LELÉKA (Виктория Лелека), которая победила в Национальном отборе 7 февраля 2026 года, получив максимальные 10 баллов и от жюри, и от зрителей. Она выступит с песней Ridnym во втором полуфинале под номером 12.

