Заступился за девушку: в Чехии в результате конфликта погиб ветеран войны из Украины

В Чехии во время столкновения на улице убили украинца, военного Сил обороны, списанного со службы из-за контузии, Ивана Немца из Закарпатья. По предварительным данным, он стал свидетелем конфликта молодой пары и решил вступиться за девушку.

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Инцидент произошел в центре города Пардубице в субботу, 29 марта. Об этом пишет чешское издание zoznam.cz.

Во время словесного спора один из молодых людей ударил украинца по голове тяжелым предметом. Отмечается, что правоохранители прибыли на место через несколько минут и пытались предоставить медицинскую помощь пострадавшему. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Мы направили на место происшествия две бригады. Еще до их прибытия мы провели экстренную реанимацию по телефону. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью", – рассказала пресс-секретарь Службы медицинского спасения Пардубицкого края Елена Кисяла.

Позже правоохранители сообщили, что задержали двух иностранцев, подозреваемых в совершении преступления. Обоим мужчинам будут предъявлены обвинения. Если вина мужчин будет доказана, их могут посадить в тюрьму на 10 лет.

СМИ пишут, что Иван Немец был уроженцем села Кострин Ужгородского района. Два года он служил в рядах Сил обороны Украины. Получил контузии, впоследствии был списан из армии.

Сейчас семья мужчины собирает средства для транспортировки его тела в Украину.

"В семье наших односельчан произошла непоправимая трагедия – из-за подлости и жестокости извергов погиб наш односельчанин, друг и помощник, лучший муж и замечательный папа Иван Немец. Просим приобщиться к сбору средств для транспортировки тела в Украину, чтобы похоронить его на родной земле. Счет жены – 4731219645318977 Немец Мирослава Васильевна", – написала в сети знакомая семьи Татьяна Мастяк.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в городе Бадахос в Испании нашли мертвым 13-летнего мальчика из Украины, пропавшего без вести днем ранее. Официальные причины смерти пока неизвестны.

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