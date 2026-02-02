Украинцы массово открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну

Украинцы подали сразу 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности в Польше – прежде всего, из-за относительной простоты открытия здесь своего дела. Это сделало наших соотечественников самой большой группой предпринимателей среди иностранцев в этой стране.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: в целом Центр регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши зарегистрировал в 2025 году 288 800 заявок.

"Украинские предприниматели преимущественно работают в сфере услуг: строительство, транспорт, общепит, бытовые услуги, и все чаще – IT. При этом сервисные услуги украинцев ориентированы прежде всего на украинское сообщество в Польше", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается: прежде всего, Польша привлекает иностранных предпринимателей – в т.ч., украинцев – относительно низкими барьерами для входа в бизнес. В частности:

упрощенными процедурами регистрации;

легкостью ликвидации единоличной предпринимательской деятельности.

"Рост количества именно украинских предпринимателей частично объясняется также специальным законом, упрощающим для них легальное ведение бизнеса", – резюмировали аналитики.

Кем работают украинцы в Польше

Вместе с тем, большинство украинских работников в Польше традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. Т.е. в секторах, где дефицит кадров постоянный.

"Украинцы закрывают в первую очередь те сегменты рынка труда, которые не привлекают местных работников. Заинтересованность поляков в неквалифицированных должностях низкая. В результате именно украинцы и другие иностранные работники продолжают закрывать ключевые потребности бизнеса в этих секторах", – отмечают аналитики.

В то же время, подчеркивают они, все чаще украинцы отказываются от неквалифицированной работы. Вместо этого они выбирают работодателей, предлагающих:

социальные гарантии;

возможности профессионального развития.

Как сообщал OBOZ.UA, самыми привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр. В них минимальная сумма для открытия своего дела колеблется от 0,5 до 125 361 грн.

