В Киеве разоблачили белорусскую шпионку, которая пыталась 'интегрироваться' в ГУР: все подробности. Фото и видео

В Киеве Служба безопасности Украины совместно с Собственной безопасностью Главного управления разведки разоблачила и задержала белорусскую шпионку. Женщина пыталась интегрироваться в одно из штабных подразделений Военной разведки Украины. Операцию провели после длительного документирования ее деятельности на территории столицы.

Видео дня

СБУ установила, что задержанная работала на КГБ Республики Беларусь и выполняла задания иностранной спецслужбы. Ее задержали в Киеве после завершения многоэтапной спецоперации, которая длилась несколько месяцев.

По данным СБУ и ГУР МО Украины, агент находилась в поле зрения украинских спецслужб еще до активной фазы расследования. Именно это позволило поэтапно зафиксировать ее действия и попытки установления контактов в чувствительных средах.

Под контролем СБУ

Информацию о разоблачении шпионки обнародовали Служба безопасности Украины, Собственная безопасность ГУР МО и Офис Генерального прокурора. По словам представителей силовых структур, спецоперацию проводили совместно и с соблюдением процессуального контроля.

В сообщении СБУ говорится, что женщина является глубоко законспирированной агенткой, которая работала на белорусскую спецслужбу с 2015 года. В 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы в Украине. Один из правоохранителей, привлеченных к делу, отметил, что операция требовала времени и терпения, но дала полную картину действий подозреваемой.

Представители ГУР МО подчеркнули, что попытка проникновения в подразделения Военной разведки была своевременно остановлена. И это, по их словам, позволило избежать утечки чувствительной информации.

Журналистское прикрытие

Следствие установило, что вражеское задание выполняла 35-летняя гражданка Республики Беларусь. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала собкором телеканала "112" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР.

После закрытия медиаресурсов, связанных с Медведчуком, КГБ Беларуси при координации высшего военно-политического руководства страны направил агента в Украину. Еще до начала полномасштабного вторжения она устроилась в одно из ведущих украинских медиа.

Эту работу женщина использовала для налаживания личных контактов. Речь шла об общении с политиками, военными и иностранными дипломатами. По данным следствия, такие контакты имели разведывательную ценность для белорусской спецслужбы.

Инструктаж за рубежом

Во время полномасштабного вторжения куратор агента поручил ей выехать в одну из стран Европейского Союза для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществила под вымышленным предлогом необходимости медицинского обследования. Этот эпизод также находился под контролем украинских спецслужб.

Для контакта с представителем белорусской спецслужбы на территории ЕС фигурантка приобрела новый смартфон с одноразовой сим-картой. После завершения связи она избавилась от гаджета, пытаясь избежать цифровых следов. Однако эти действия не остались незамеченными.

Во время инструктажа агент получила ряд задач, которые должны были выполняться по возвращении в Украину. Часть из них касалась сбора информации о лицах, находившихся в фокусе интересов КГБ Беларуси.

Задание от КГБ

По материалам дела, шпионке поручили собирать данные о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, которые способствуют Украине в борьбе против государства-агрессора. Речь шла как о военной помощи, так и о публичной поддержке Украины за рубежом.

Отдельным направлением стало задание установить неформальные контакты с должностными лицами Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Агент должна была собрать разведывательные сведения о деятельности китайских дипломатов и их контакты в нашем государстве.

По возвращении в Киев женщина активизировала попытки выполнения поставленных задач. В то же время она пыталась реализовать еще один элемент плана, который был для нее ключевым.

Попытка проникновения

После возвращения в Украину шпионка попыталась устроиться в одно из штабных подразделений Военной разведки. Именно на этом этапе она попала в разработку Собственной безопасности ГУР МО Украины. Далее спецслужбы действовали уже синхронно.

Благодаря своевременному разоблачению СБУ и ГУР начали с агенткой длительную оперативную игру. Она позволила задокументировать каждый ее шаг, а также использовать ситуацию для дезинформации белорусской спецслужбы.

По данным следствия, через шпионку иностранной стороне передавались контролируемые сведения. Они имитировали секретную информацию и сознательно направляли ресурсы КГБ на ложные направления. Также зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для дальнейшей вербовки.

Оперативная игра

Во время оперативной игры сотрудники СБУ и Собственной безопасности ГУР фиксировали каждое действие агента. Контакты, передвижения, попытки сбора информации и коммуникации с потенциальными источниками находились под постоянным наблюдением. Это позволило собрать полную и последовательную доказательную базу.

По информации правоохранителей, иностранную спецслужбу сознательно направили на копирование мнимо секретных материалов. Эти данные контролируемо циркулировали в окружении шпионки и не представляли угрозы для национальной безопасности Украины. Но все равно позволяли отслеживать реакцию и интересы КГБ Беларуси.

Параллельно были зафиксированы попытки агента оценивать лиц, которых потенциально можно было привлечь к сотрудничеству с иностранной спецслужбой. Эти эпизоды стали отдельной частью материалов уголовного производства.

Задержание в Киеве

После завершения документирования деятельности шпионки СБУ во взаимодействии с ГУР МО Украины задержала ее вблизи места жительства в Киеве. Во время обыска у женщины изъяли смартфон и диктофон, которые она использовала для фиксации закрытых сведений.

По данным следствия, эти устройства применялись для сбора и дальнейшей передачи информации кураторам. Именно они стали важными вещественными доказательствами по делу. Задержание произошло без инцидентов.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители также проверяют возможные связи задержанной с другими лицами, которые могли быть привлечены к агентурной деятельности.

Подозрение и наказание

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по части первой статьи 114 Уголовного кодекса Украины, шпионаж. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

По действующему законодательству женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

В СБУ отметили, что разоблачение агента стало результатом системного взаимодействия нескольких спецслужб. И, как отмечают в ведомстве, это дело показывает, что попытки инфильтрации в Силы обороны не остаются без ответа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно выявляют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персонами нон грата в Болгарии – 82 человека. В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!