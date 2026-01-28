СБУ и ГБР задержали лесничего, который помог 'вагнеровцам' сделать засаду на воинов ВСУ во время боев на Харьковщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований задержали лесничего, который помог "вагнеровцам" сделать засаду на бойцов Сил обороны. Кроме того, фигурант участвовал в нападении на украинских военных.

Видео дня

За содеянное мужчине грозит пожизненное пребывание под стражей. Подробности сообщила пресс-служба СБУ 28 января.

Детали дела

"Контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства на Харьковщине, который вместе с оккупантами участвовал в расстреле авто ВСУ во время боев за город Изюм в апреле 2022 года", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в сговоре с боевиками вражеской группировки "Вагнер" совершил нападение на внедорожник украинских защитников в лесном массиве Изюмского района. Он не только способствовал организации засады, но и непосредственно присоединился к вооруженной атаке.

Расследование установило, что лесничий вошел в доверие к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны, навязывая им свою помощь. Злоумышленник уверял, что хорошо ориентируется на местности, в частности в лесных угодьях.

На самом деле еще в начале полномасштабного вторжения он установил контакт с оккупантами и предложил им сотрудничество.

В апреле 2022 года фигурант передал врагу данные о запланированном маршруте движения автомобиля ВСУ через лесной массив Изюмского района. Кроме того, он получил от россиян автоматическое оружие с боеприпасами и лично принял участие в нападении на наших военных.

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался скрываться, чтобы избежать ответственности, но сотрудники СБУ и ГБР собрали доказательства его причастности к преступлению, установили местонахождение мужчины и задержали его.

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который корректировал вражеские удары по объектам Сил обороны в Одесской области. Им оказался 41-летний безработный житель Измаила.

Также OBOZ.UA сообщал, СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!