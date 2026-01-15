За 'путешествие' в Румынию брали по 8 тыс. долларов: пограничники разоблачили схему незаконного пересечения границы с участием должностных лиц ТЦК

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях правоохранители ликвидировали схему незаконной переправки военнообязанных за границу, к которой были привлечены должностные лица районного ТЦК и СП. По данным следствия, организаторы брали по 8 тысяч долларов с человека за нелегальный переход в Румынию в обход пунктов пропуска.

Видео дня

Информацию обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Операция проводилась во взаимодействии с СБУ и ГБР под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны.

К схеме были причастны мужчина и женщина – военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области. Пользуясь служебными полномочиями, они беспрепятственно проходили контрольные посты и организовывали доставку военнообязанных до пограничной зоны в Черновицкой области.

Последний этап маршрута мужчины преодолевали самостоятельно, действуя по инструкциям организаторов. Переправка происходила вне официальных пунктов пропуска. Стоимость такой "услуги" составляла 8 тысяч долларов США с человека.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства подозреваемых. Во время следственных действий изъята наличность в разной валюте на сумму более 660 тысяч гривен, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и транспортные средства.

Организаторы схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что представитель ГПСУ Андрей Демченко подтвердил резкий рост количества задержаний на белорусском направлении и отметил повышенные риски для нарушителей.

Большинство лиц, которые пытаются попасть в Беларусь, действуют не самостоятельно, а при содействии организованных преступных групп. Именно они предлагают маршруты незаконной переправки, часто убеждая людей в якобы "более доступной" стоимости такого пути.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!