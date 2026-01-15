В ГПСУ рассказали, на границе с какой страной задерживают больше всего нарушителей призывного возраста

В 2024 году пограничники задержали около 1400 граждан призывного возраста на границе с Беларусью, тогда как в 2023-м таких случаев было всего четыре. В то же время больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границах с Румынией и Молдовой.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил об этом в эфире телеканала "Мы – Украина". Он подтвердил резкий рост количества задержаний на белорусском направлении и отметил повышенные риски для нарушителей.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что этот участок не является основным по количеству задержаний. Больше всего попыток нелегального пересечения границы, как и раньше, приходится на румынское направление, второе место занимает граница с Молдовой.

Большинство лиц, которые пытаются попасть в Беларусь, действуют не самостоятельно, а при содействии организованных преступных групп. Именно они предлагают маршруты незаконной переправки, часто убеждая людей в якобы "более доступной" стоимости такого пути. Впрочем, пограничники отмечают: это направление связано с серьезными рисками для жизни и здоровья.

В последние дни сотрудники ГПСУ неоднократно спасали людей вблизи границы с Беларусью, которые из-за сложных погодных условий и истощения уже не могли самостоятельно передвигаться. У задержанных фиксировали сильное переохлаждение и обморожение конечностей. В ГПСУ подчеркивают, что пограничные и оперативные подразделения постоянно работают над разоблачением преступных схем и стараются останавливать нарушителей еще на подступах к границе, чтобы не допустить трагических последствий.

