За деньги помогали бежать со службы: в Украине разоблачили схему организованного дезертирства. Фото и видео

На Днепропетровщине разоблачена преступная группа, которая организовала "бизнес", помогая украинским военным дезертировать со службы. Стоимость "услуг" по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт назначения составляла от 12 000 до 16 000 долларов, а за дальнейшую переправку через границу злоумышленникам платили даже 40 000 долларов США.

Видео дня

Следователи задокументировали более пяти эпизодов организованных побегов из воинских частей Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областей. Подробностями поделились в Офисе генерального прокурора и в Национальной полиции Украины.

Как работала преступная схема

Организовал ее деятельность 26-летний житель Днепра. Он нашел себе сообщников – нескольких жителей региона в возрасте от 19 до 36 лет.

Следствие располагает фактами того, что подозреваемые обеспечивали полный цикл незаконного ухода со службы: от вывоза военнослужащих с территорий в/ч до организации незаконного пересечения госграницы. Они организовывали маршруты поездок, подыскивали транспорт, поддельные документы, укрытия.

Перед тем как покинуть место службы или базирования, "клиенты" связывались со злоумышленниками. Те сообщали локацию, где военного будут ожидать. Самовольно оставив в/ч, дезертиры прибывали на определенную точку, и откуда их довозили домой или в другое место по желанию. За дополнительную плату военным могли помочь с побегом в иностранную страну.

По меньшей мере пять человек воспользовались "услугами" преступной группы. Деньги они сбрасывали на криптокошелек или отдавали наличными.

Правоохранители задержали девять человек: семь гражданских, которые выполняли роль организаторов и посредников, а также двух военных, которые самовольно оставили части и воспользовались этой схемой.

Следователи полиции объявили всем о подозрениях:

организатору преступной группы по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ее участникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 УКУ;

по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 УКУ; военным СЗЧ по ч. 4 ст. 408 УК Украины.

За содеянное нарушителям может грозить до 12 лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги (80 000 гривен наличными), банковские карты, более двух десятков мобильных телефонов, два автомобиля, а также списки и фотографии военнослужащих, черновые записи и тому подобное.

"Следствие считает, что это может свидетельствовать о подготовке новых эпизодов "организованного дезертирства", – отметила пресс-служба ОГПУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Ривненской области разоблачили очередную схему нелегально выезда из Украины. Организаторов преступления задержали на горячем при передаче денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!