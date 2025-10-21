Взрывы должны были произойти в час пик: СБУ задержала агента РФ, который готовил серию терактов в Одесской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который планировал серию терактов в Одесской области. Предателем оказался 27-летний местный автомеханик, который искал "легких денег" в Telegram-каналах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 21 октября. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подробности дела

По имеющейся информации, в результате комплексных мероприятий задержан агент вражеских спецслужб, который готовил два самодельных взрывных устройства для терактов в Измаиле.

Они должны были произойти последовательно в час пик: один возле районного территориального центра комплектования, другой рядом с объектом Сил обороны, чтобы максимально ранить военных и гражданских.

СБУ разоблачила замысел и задержала злоумышленника "на горячем", когда он закладывал СВУ в цветник возле оборонного здания.

По данным следствия, кураторы РФ намеревались дистанционно активировать устройства и требовали от агента арендовать квартиру с видом на обе цели для установки камер и фиксации взрывов. В квартире предатель также изготавливал боеприпасы, которые прятал в огнетушителях и начинял металлическими гайками для повышения поражения.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на террористический акт). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября стало известно, что СБУ и Национальная полиция разоблачили 8 сторонников РФ, которые планировали "возродить" СССР в некоторых регионах Украины. Предатели действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга. Теперь помощникам врага грозит немалый срок заключения.

Как писал OBOZ.UA, СБУ совместно с Национальной полицией задержали российского агента, который планировал взорвать авто украинских военных на Харьковщине. Подозреваемым оказался 53-летний местный житель, его завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал.

