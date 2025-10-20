Хотели 'возродить' СССР: в Украине разоблачили группу приспешников России, которые действовали под кураторством преподавателя из Санкт-Петербурга

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили 8 сторонников РФ, которые планировали "возродить" СССР в некоторых регионах нашего государства. Предатели действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.

Теперь помощникам врага грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ 20 октября.

"Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине за счет создания неокоммунистических ячеек в 8 регионах нашего государства", – говорится в сообщении.

Детали дела

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По данным следствия, участники группы получили задание создать ячейки сторонников Советского Союза в своих регионах и в дальнейшем использовать их для дестабилизации ситуации на местах. Они запустили собственные каналы в Telegram и TikTok, через которые искали соратников и призывали присоединяться к так называемому "оргкомитету УССР".

Через онлайн-платформы фигуранты распространяли советскую символику, пропагандировали создание партийных "ячеек" и призывали игнорировать украинские законы.

Следствие установило, что все они являются сторонниками идеологии рашизма, которые мечтали о полной оккупации Украины. Лингвистическая экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила факты их деятельности, направленной на подрыв внутренней стабильности государства.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны и компьютеры, с помощью которых распространялись российские нарративы.

На основе собранных доказательств восьмерым организаторам пророссийского подполья объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, а также распространение материалов с такими призывами, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

чч. 1, 2 ст. 436-1 – изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации;

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 – оправдание, отрицание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификация ее участников, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

За содеянное, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

