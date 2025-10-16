СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который пытался взорвать авто военных ВСУ на Харьковщине. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали российского агента, который планировал взорвать авто украинских военных на Харьковщине. Мужчина планировал дистанционно активировать самодельную взрывчатку в момент, когда рядом будут находиться военные.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Спецоперацию проводили совместно с Национальной полицией.

В городе Лозовая задержали агента российских спецслужб, который планировал взорвать машину бойцов ВСУ. Подозреваемым оказался 53-летний местный житель. Его завербовали представители российских спецслужб через Telegram-канал. По указаниям куратора он наблюдал за служебным транспортом украинских военных и планировал взорвать его.

Для этого он изготовил взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Чтобы усилить поражение задержанный планировал начинить его металлическими гайками.

Во время обыска у подозреваемого изъяли самодельную взрывчатку, комплектующие к ней и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Мужчине сообщили о подозрении в подготовке теракта по предварительному сговору. По состоянию на 16 октября, он находится под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, задержанному грозит до 12 лет заключения.

Ранее в Одессе правоохранители задержали российского агента, который помогал оккупантам готовить новую ракетно-пушечную атаку по городу. Фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. За сотрудничество с россиянами мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также OBOZ.UA сообщал, Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который наводил авиабомбы на позиции украинских бойцов. Речь идет о 52-летнем безработном: он привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в Telegram.

