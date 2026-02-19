Взрыв должен был произойти возле кафе: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил покушение на чиновника госучреждения на Кировоградщине. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили теракт в центре Кропивницкого. Силовикам на опережение удалось задержать завербованного российской ФСБ агента, который готовил покушение на чиновника одного из госучреждений, которое отвечает за оборонную подготовку гражданских в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как установило расследование, фигурант стремился выследить чиновника и взорвать его самодельной бомбой возле местного кафе.

По данным следствия, задание врага выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть ВСУ и скрывался в Кировоградской области. Когда мужчина пытался найти "легкие заработки" в Telegram-каналах, с ним вышел на связь российский силовик, личность которого узнала контрразведка СБУ.

"По указанию российского спецслужбиста он начал следить за руководителем областного учреждения, чтобы определить оптимальные время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал распорядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты перемещения по улицам города", – говорится в сообщении.

После слежки фигурант отправлял россиянами координаты кафе, возле которого проходил чиновник. Далее он должен был получить инструкцию на изготовление самодельной бомбы для закладки и дистанционного подрыва.

Силовики СБУ поймали его на горячем, когда он провел доразведку на месте теракта и "отчитался" куратору о готовности к подрыву. У него изъяли телефон с доказательствами работы на врага, сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения и взяли под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

