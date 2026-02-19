Финансировал армию Кремля: в Украине арестовали активы российского бизнесмена, названо имя

В Украине арестованы активы российского бизнесмена Вадима Зарубина на более чем 50 млн грн – это 13 объектов коммерческой недвижимости и корпоративные права на 8 добывающих компаний, в частности завод абразивов в Кировоградской области. Отмечается, что он финансировал армию РФ, ему заочно объявлено подозрение по статье, предусматривающей до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Вадим Зарубин – российский бизнесмен, связанный с промышленным и добывающим сектором, который на протяжении многих лет владел активами за пределами России, в частности в Украине.

Его бизнес-интересы охватывали коммерческую недвижимость и предприятия, работающие в сфере добычи и переработки сырья. Правоохранители отмечают, что наложенный арест делает невозможным переоформление имущества на подставных лиц и блокирует попытки избежать его дальнейшей национализации в доход государства.

Следствием установлено, что Вадим Зарубин систематически перечислял часть доходов подконтрольных предприятий на нужды вооруженных формирований РФ. Наибольшие суммы, по данным уголовного производства, направлялись на закупку внедорожников, беспилотных систем, а также горюче-смазочных материалов для армии страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения в Украину бизнесмен, по версии следствия, использовал сеть подконтрольных компаний для вывода средств в Россию. Такая схема позволяла скрывать финансовые потоки и конечных получателей денег.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зарубину о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, а также на изменение государственных границ Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, правоохранительные органы продолжают комплексные меры для его привлечения к ответственности и обеспечения передачи арестованных активов в собственность государства.

Кто такой Вадим Зарубин

Вадим Владимирович Зарубин – крайне непубличный представитель российского бизнеса. Годами он сознательно избегает медийности. Впрочем, по данным российских медиа, он известен как ключевой топ-менеджер и доверенное лицо миллиардера Альберта Авдоляна (находится под санкциями ЕС) – основателя Yota и владельца крупных энергетических активов.

Зарубина даже называли "правой руко" и "главным архитектором сделок" Авдоляна. Считается, что бизнесмен специализируется на управлении активами и структурировании сделок по поглощению крупных промышленных объектов.

Имя Зарубина, таким образом, неразрывно связано с созданием энергетического кластера в России. В частности, Зарубин занимал руководящие посты в компании "А-Проперти", которая стала основным инструментом Авдоляна для скупки других активов.

Кроме того, медиа утверждают, что бизнесмен участвовал в процессе консолидации акций Эльгинского угольного месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. Таже имя Зарубина фигурировало в журналистских материалах в 2021-2022 годах – в ходе сделки по покупке группы "Сибантрацит" (мирового лидера по добыче антрацита) у наследников Дмитрия Босова. Зарубин выступал как официальный представитель покупателя.

Согласно реестрам юридических лиц, Зарубин в разное время являлся учредителем или генеральным директором более чем в 20 компаниях. Большинство из них связаны с холдингом "А-Проперти", добычей угля, газа и логистикой. Его часто назначали руководителем на промежуточных этапах крупных сделок.

Зарубин продолжает оставаться в контуре управления активами Авдоляна, вероятно, занимаясь вопросами экспорта из России угля в Китай и Индию, а также строительством частной Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского месторождения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава прокуратуры Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, паркоместо в центре Киева и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных. Задекларированная стоимость имущества и происхождение средств на его приобретение вызвали сомнения из-за больших расхождений с рыночными ценами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!