Выманивал деньги у одной из украинских компаний: нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении

Народному депутату Евгению Шевченко, который с ноября прошлого года находится под стражей по подозрению в государственной измене, сообщили о новом подозрении. По данным следствия, он выманивал деньги у одной из государственных компаний за "решение" вымышленных им же преград в закупке минудобрений в Беларуси.

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Деньги он потратил на приобретение трех автомобилей премиум-класса. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований, сотрудники которых разоблачили участие Шевченко в новых преступлениях.

"Служба безопасности, Офис генерального прокурора и ГБР уличили действующего народного депутата Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену, в новых преступлениях. Правоохранители задокументировали, как нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 млн грн. Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа", – указано в сообщении СБУ.

Согласно сообщению ГБР, для создания препятствий для компании, ставшей жертвой вымогательства, Шевченко использовал личные политические и экономические связи. Благодаря этому беларуская сторона начала затягивать поставки удобрений, за которые украинское предприятие уже перечислило средства. И Шевченко принялся рассказывать представителям компании о том, что у них якобы не хватает всех необходимых разрешений на перевозку груза, что, подчеркивают в ГБР, не соответствовало действительности.

Чтобы "решить проблему", которой не существовало, нардеп требовал у компании заключить с подконтрольной ему фирмой договоры о предоставлении консультационных услуг на 14,5 млн грн.

"При этом депутат заявлял, что без такого договора минеральные удобрения поставлены не будут. Оказавшись в зависимости от действий депутата и пытаясь получить уже ранее оплаченную продукцию, украинское предприятие было вынуждено согласиться на его условия, заключить соответствующий договор и осуществить дополнительную оплату услуг", – рассказали в ГБР.

Полученные таким путем средства Шевченко потратил на приобретение трех автомобилей премиум-класса – Porsche Macan и BMW X5M (оба – 2021 года выпуска), а также Mercedes-Benz AMG (2022 года выпуска). Авто оформил на подконтрольных лиц.

Задекларированная суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств превышает 250 тыс. евро.

В то же время в СБУ добавили, что в ходе расследования установили данные о том, что нардеп мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям беларуские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В рамках расследования эпизода проходят обыски у бывшего министра инфраструктуры, который, возможно, мог содействовать народному депутату в реализации его мошеннических действий.

Напомним, 14 ноября 2024 года стало известно, что Евгению Шевченко объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, нардеп поддерживал связи с представителями посольства Беларуси и распространял антизападную пропаганду. Еще до начала большой войны он распространял дезинформацию, отрицая угрозу со стороны России и Беларуси.

Тогда OBOZ.UA рассказывал, чем запомнился этот нардеп, который ждал введения российских войск и публично восхищался беларуским диктатором Александром Лукашенко.