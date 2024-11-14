Восторгался Лукашенко и ждал введения российских войск: чем запомнился нардеп Шевченко, подозреваемый в госизмене. Фото

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которому объявили подозрение в государственной измене, не раз попадал в скандалы из-за пророссийских высказываний. В частности, он известен тем, что призывал к миру со страной-агрессором РФ и восхвалял беларуского диктатора Александра Лукашенко.

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Кроме того, нардеп выступал за "права" УПЦ Московского патриархата в Украине и требовал вернуть помещение Киево-Печерской лавры российской церкви. Детальнее о деятельности Евгения Шевченко читайте в материале OBOZ.UA.

Восхваление Лукашенко

В августе 2020 года, во время массовых протестов в Беларуси против фальсификации выборов президента, Евгений Шевченко призвал беларуский народ "простить" самопровозглашенному лидеру Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

А в апреле 2021 года Шевченко посетил Минск, где лично встретился с Лукашенко. Тогда депутат Рады выдал, что "треть украинцев" якобы хотят видеть своим президентом беларуского диктатора.

Как отмечал украинский журналист Виталий Портников, визит Шевченко в Минск продемонстрировал подход советских лидеров, не имевших поддержки международного сообщества. И радушие Лукашенко к нардепу объяснялось тем, что диктатору "просто, похоже, не с кем больше встречаться".

Впоследствии Евгений Шевченко поддержал Лукашенко, когда в мае 2021 года в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair и задержали оппозиционера Романа Протасевича.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" заявила об исключении Шевченко из своего состава.

В то же время весной 2022 года Евгений Шевченко вел тайные переговоры с Лукашенко. Это подтвердил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Чтобы убедить Лукашенко не вступать в войну, были задействованы все возможные каналы, объяснил руководитель ГУР.

"...Господин Шевченко, Евгений. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. ...Он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко довольно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", – сказал Буданов.

Пророссийские заявления

Евгений Шевченко еще перед полномасштабным российским вторжением был известен своими пророссийскими высказываниями и критикой Революции достоинства.

В частности, депутат раздавал комментарии кремлевским пропагандистам, выражал симпатию главе правительства времен президентства Виктора Януковича Николаю Азарову, поддерживал деятельность пророссийского телеканала "Наш" и часто появлялся в эфире телеканала кума Путина Виктора Медведчука "112".

В ноябре 2021 года Шевченко выразил желание поехать в оккупированный Донецк, где, по его словам, якобы "наши люди стреляют друг в друга".

А в январе 2022 года нардеп оказался в Казахстане, когда там вспыхнули протесты с требованием снизить цену на газ, и заявил, что "ждет введения российских сил".

"Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан", – написал Евгений Шевченко в соцсети. Впоследствии он добавил, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану навести Конституционный порядок".

Также Шевченко попадал в скандалы из-за поддержки "прав" УПЦ Московского патриархата в Украине, а также потребовал вернуть представителям российской церкви помещение Киево-Печерской Лавры.

Депутат также голосовал против закона о запрещении деятельности РПЦ в украинском государстве.

Призывы к миру с РФ

7 ноября 2024 года нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать договариваться со страной-агрессором Россией. Он заявил, что пора "начать диалог" и выразил готовность "еще раз съездить в Беларусь".

После этого в ГУР заявили, что Шевченко в настоящее время не имеет никакого отношения к этому ведомству. Там также подчеркнули, что подыгрывать врагу недопустимо.

Кроме того, Евгений Шевченко обрадовался победе на выборах президента США Дональда Трампа, обещавшего прекратить поддержку Украины. Он заявил, что два года ждал прихода Трампа, который, по его словам, "сможет заставить Зеленского искать другие варианты выхода из войны".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября стало известно, что Евгению Шевченко объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, нардеп поддерживал связи с представителями посольства Беларуси и распространял антизападную пропаганду. Еще до начала большой войны он распространял дезинформацию, отрицая угрозу со стороны России и Беларуси.