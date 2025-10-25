Выдурили у людей более $60 тыс.: в Винницкой области разоблачили схему мошенничества с криптовалютой. Фото

Киберполицейские и следователи полиции Винницкой области совместно с работниками регионального Управления СБУ разоблачили двух местных жителей, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Злоумышленники, используя социальную инженерию, получали доступ к криптокошелькам жертв и опустошали их.

Видео дня

Об этом рассказали работники Нацполиции Украины. В свою очередь киберполицейские добавили, что фигурантам уже объявлено о подозрениях, и поскольку преступление квалифицировано как мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Как работали мошенники

В ряде специально созданных Telegram-каналов фигуранты распространяли недостоверную информацию об обмене криптовалюты и ее "проверке на легальность".

Однако обменом крипты подозреваемые не занимались. Под предлогом проверки цифровой валюты, "используя методы социальной инженерии", злоумышленники присваивали активы граждан.

Кто пострадал

Как сообщают правоохранители, среди пострадавших оказался один гражданин Германии, у которого фигуранты завладели криптовактивами на сумму 60 тыс. USDT. В эквиваленте это составляет около 60 тыс. долларов (или 2,5 млн грн.).

Полиция провела ряд обысков по местам жительства злоумышленников и в их транспортных средствах. Во время обысков были изъяты наличные (почти 60 тыс. долларов и отдельно 48 тыс. грн.), два автомобиля, компьютерная техника, банковские и SIM-карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Что будет дальше

Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры следователи Винницкого райуправления НПУ сообщили фигурантам о подозрениях по статьям 190 и 361 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей соответственно.

"Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – утверждают в Киберполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине распространяется новая мошенническая схема с фейковыми инвестиционными платформами, через которые у граждан выманивают деньги, обещая быструю прибыль. Ее жертвой уже стал 64-летний житель Тернополя, который поверил в "обучение по инвестициям" и потерял более 28 тысяч долларов.

А тем временем в Telegram начали создавать фейковые аккаунты и боты под видом Monobank, чтобы выманивать пароли, коды и данные карт, благодаря чему у известной блогера Ксюши Маникен выманили 6 млн грн. Знайте, что если данные уже переданы, немедленно нужно блокировать карту, сообщить в банк и полицию, ведь быстрая реакция повышает шансы вернуть средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!