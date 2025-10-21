Мошенники начали маскироваться под Monobank: как работает схема, из-за которой блогера лишили 6 млн грн

Мошенники в Telegram начали создавать фейковые аккаунты и боты под видом Monobank, чтобы выманивать пароли, коды и данные карт, благодаря чему у известной блогерши Ксюши Маникен выманили 6 млн грн. Помните, что если данные уже переданы, немедленно нужно блокировать карту, сообщить в банк и полицию, ведь быстрая реакция повышает шансы вернуть средства.

Об этом пишет Brama. Схема работает очень просто, но эффективно, ведь пользователи ищут "официальный" бот банка и наталкиваются на мошеннический аккаунт, который выглядит почти так же, как настоящий.

После первого контакта фейковый бот начинает общение от имени банка. Он сообщает о якобы подозрительной операции, блокировке карты или необходимости подтвердить данные для безопасности. В процессе пользователя просят предоставить конфиденциальную информацию: данные карты, CVV-код, логины, пароли от интернет-банкинга или коды из SMS. После передачи этих данных мошенники получают доступ к деньгам и могут переводить их на собственные счета. После этого бот или "менеджер" блокирует жертву, и вернуть средства становится очень сложно.

Фейковые аккаунты очень похожи на официальные, ведь они часто копируют логотип, стиль оформления и название банка, меняя лишь одну-две буквы или символы. Такое сходство вводит пользователей в заблуждение, особенно тех, кто не очень внимательно проверяет URL или юзернейм. Дополнительно мошенники часто создают эффект срочности, сообщая о "блокировке" счета или якобы подозрительных операциях, чтобы заставить человека действовать быстро и бездумно.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно пользоваться только официальными каналами Monobank: мобильным приложением, сайтом или проверенным чат-ботом @monobankbot. Никогда не передавайте пароли, коды подтверждения или данные карт в чатах или сторонних ботах. Если приходит сообщение об операции, сначала проверяйте его в мобильном приложении банка. При сомнениях всегда лучше позвонить в официальную службу поддержки или написать через проверенный канал банка.

В случае, если пользователь уже передал свои данные мошенникам, необходимо немедленно заблокировать карту через приложение и уведомить банк. Параллельно стоит обратиться в полицию и предоставить скриншоты общения с ботом. Чем быстрее отреагировать, тем выше шансы вернуть средства и минимизировать ущерб.

Мошеннические схемы в Telegram постоянно совершенствуются, поэтому важно оставаться внимательными и соблюдать простые правила безопасности: использовать только официальные источники, проверять URL и юзернеймы, никогда не передавать конфиденциальную информацию и при подозрении на мошенничество сразу сообщать в банк и полицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые передают свои банковские карты или реквизиты посторонним за "легкое вознаграждение", рискуют попасть в официальный реестр и фактически оказаться вне финансовой системы. Такая "тысяча гривен за карту" превращается в невозможность получать пенсию или зарплату либо в трудности с заключением договоров.

