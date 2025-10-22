Инвестировал более 1 млн грн в мошенников: аферисты придумали новый способ обманывать украинцев

В Украине распространяется новая мошенническая схема с фейковыми инвестиционными платформами, через которые граждан выманивают деньги, обещая быструю прибыль. Ее жертвой стал 64-летний житель Тернополя, который поверил в "обучение по инвестициям" и потерял 28 100 долларов США (более 1,1 миллиона гривен).

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Потерпевший рассказал, что в соцсети увидел привлекательное объявление об онлайн-обучении по инвестиционной деятельности, которое обещало помочь начинающим быстро зарабатывать на финансовых рынках.

Заинтересовавшись предложением, мужчина перешел по ссылке и связался с якобы "брокером-аналитиком", который заверил его в надежности платформы. После короткой консультации тернополянин зарегистрировался на сайте и начал переводить деньги на указанные счета. С июля по октябрь 2025 года он совершил несколько траншей – в целом на 28 100 долларов США.

Все это время "брокер" обещал быструю прибыль, показывал фейковую статистику роста баланса и убеждал вложить еще больше. Однако после очередного перевода связь внезапно оборвалась. Мужчина не смог войти на платформу – его аккаунт заблокировали, а "брокер" перестал отвечать на сообщения. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Следователи устанавливают личности причастных к преступлению и проверяют, через какие счета происходили переводы. Полиция в очередной раз напоминает гражданам об осторожности во время финансовых операций в интернете:

не доверяйте малоизвестным онлайн-платформам, которые обещают быстрое обогащение;

проверяйте компании только через официальные сайты Нацбанка или Нацкомфинуслуг;

не передавайте посторонним лицам доступ к банковским картам или персональным данным;

в случае сомнений — консультируйтесь с финансовыми экспертами или правоохранителями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники в Telegram начали создавать фейковые аккаунты и боты под видом Monobank, чтобы выманивать пароли, коды и данные карт, благодаря чему у известного блогера Ксюши Маникен выманили 6 млн грн. Знайте, что если данные уже переданы, немедленно нужно блокировать карту, сообщить в банк и полицию, ведь быстрая реакция повышает шансы вернуть средства.

