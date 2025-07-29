Враг готовил операцию под 'чужим флагом': СБУ предотвратила планы ФСБ ликвидировать командира 108-го отдельного батальона 'Волки Да Винчи'. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила планы российских спецслужб ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. По данным правоохранителей, покушение на военнослужащего готовила ФСБ РФ.

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Для совершения преступления оккупанты завербовали жителя Днепропетровщины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Операция "под чужим флагом"

По материалам дела, для совершения покушения на защитника российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровской области под видом работы на СБУ. В ведомстве подчеркнули, что вражеские операции "под чужим флагом" – это достаточно новая тактика для российской спецслужбы.

Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачу агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, работающего в России, а не украинского военного командира.

Как установило следствие, мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, выдавшая себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант раньше заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска России. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле.

С целью усиления психологического давления представители ФСБ направили мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту направили анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

Россияне манипулировали патриотизмом украинца

Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, искренне считавшего, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов – даже ценой собственной жизни.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова. При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как предателя, якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет объект, за которым он следит.

Завербованный регулярно посылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного. Впоследствии куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина. Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием.

Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором по ФСБ. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Как не попасться на уловку ФСБ

Правоохранители предупреждают, что представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

В случае получения подозрительной повестки или контактов с неизвестными лицами, представляемыми работниками СБУ, следует немедленно сообщать об этом на горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чат-бот "Спали ФСБшника".

Что предшествовало

Российские оккупанты помимо постоянных обстрелов и массированных терактов пытаются совершать преступления "под чужим флагом". Недавно правоохранители допросили подрывника, который совершил покушение на нацгвардейца в Киеве. Он сообщил, что выполнял задание своих российских кураторов.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Нацполиции и СБУ задержали агента ФСБ РФ, который в столице пытался совершить теракт и убить военного. Злоумышленником оказался 19-летний житель Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины в Харькове задержали российского агента, совершившего теракт по заказу спецслужб РФ. 19-летняя харьковчанка под видом "волонтерской помощи" передала украинским военным заминированный скутер.

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