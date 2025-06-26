Взрывчатка была заложена в мопед: разоблачили агента ФСБ, который в Киеве пытался взорвать военного по 'схеме' со свиданием. Фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали агента ФСБ РФ, который в столице пытался совершить теракт и убить военного. Злоумышленником оказался 19-летний житель Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева и в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, недавно к ним обратился военнослужащий и сообщил, что неизвестные пытались его взорвать с помощью взрывчатки, заложенной в мопед. По его словам, он пришел на свидание и должен был взять ключи от подъезда в багажнике мопеда, припаркованного возле дома. Когда приблизился к транспортному средству – произошел взрыв.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ оперативно установили личность подрывника – им оказался 19-летний житель Киевской области.

"По данным следствия, юноша искал работу в интернете. Через один из Telegram-каналов с ним связался представитель спецслужб РФ, который пообещал денежное вознаграждение за совершение диверсионных действий. Первое "задание" - ликвидация военнослужащего ВСУ", - уточнили правоохранители.

По указанию куратора парень приобрел мопед, в котором собственноручно установил самодельное взрывное устройство, и отвез его к указанному месту. Параллельно представители российских спецслужб создали фейковый аккаунт в соцсети от имени девушки, которая "познакомилась" с украинским военным. Впоследствии эта "девушка" пригласила мужчину в гости. Чтобы попасть в дом, он должен был взять ключи в багажнике мопеда. Когда тот подошел – устройство сработало. В результате происшествия военный не пострадал.

После теракта злоумышленник получил новое указание – поджечь военный автомобиль в Прилуках. Его задержали сразу после совершения преступления – никакого вознаграждения злоумышленник не получил. По факту совершения террористического акта открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины в Харькове задержали российского агента, совершившего теракт по заказу спецслужб РФ. 19-летняя харьковчанка под видом "волонтерской помощи" передала украинским военным заминированный скутер.

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