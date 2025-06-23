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СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Дарья Дурова
Расследование
3 минуты
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СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Двое исполнителей теракта против воина ВСУ в Харькове, произошедшего 14 июня этого года, задержаны. Взрыв по приказу российских спецслужб устроили двое местных безработных, один из которых – рецидивист с судимостью за кражу.

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Преступников поймали Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В СБУ 23 июня рассказали: исполнителей оккупанты завербовали дистанционно. Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали "легких" денег на Telegram-каналах.

По инструкции своих кураторов агенты изготовили взрывчатку. Ее "усилили" гайками и гвоздями, а для дистанционного подрыва использовали телефон.

СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Правоохранители уточнили: 35-летний мужчина приобрел все необходимые составляющие и собрал устройство. К непосредственной установке взрывчатки на месте он привлек своего 33-летнего товарища.

СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото
СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Самодельное взрывное устройство фигуранты спрятали на месте спланированного теракта. Напротив, под мусорным баком, разместили мобильный с включенной камерой – чтобы кураторы могли смотреть трансляцию, отследить прибытие воина на локацию и активировать СВУ.

Взрыв произошел 14 июня около 20:00 возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. Пострадавший получил множественные осколочные ранения. По состоянию на 23 июня его состояние стабилизировано.

СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото
СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото
СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Правоохранители задержали исполнителей теракта по месту жительства, когда они пытались уничтожить все доказательства своего преступления.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото
СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине задержали "крота", которого завербовала российская военная разведка (ГРУ). 33-летний военнослужащий готовил атаку врага на украинские противокорабельные комплексы "Нептун".

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