СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове: он получил множественные ранения. Фото

Двое исполнителей теракта против воина ВСУ в Харькове, произошедшего 14 июня этого года, задержаны. Взрыв по приказу российских спецслужб устроили двое местных безработных, один из которых – рецидивист с судимостью за кражу.

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Преступников поймали Служба безопасности Украины и Национальная полиция. В СБУ 23 июня рассказали: исполнителей оккупанты завербовали дистанционно. Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали "легких" денег на Telegram-каналах.

По инструкции своих кураторов агенты изготовили взрывчатку. Ее "усилили" гайками и гвоздями, а для дистанционного подрыва использовали телефон.

Правоохранители уточнили: 35-летний мужчина приобрел все необходимые составляющие и собрал устройство. К непосредственной установке взрывчатки на месте он привлек своего 33-летнего товарища.

Самодельное взрывное устройство фигуранты спрятали на месте спланированного теракта. Напротив, под мусорным баком, разместили мобильный с включенной камерой – чтобы кураторы могли смотреть трансляцию, отследить прибытие воина на локацию и активировать СВУ.

Взрыв произошел 14 июня около 20:00 возле подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. Пострадавший получил множественные осколочные ранения. По состоянию на 23 июня его состояние стабилизировано.

Правоохранители задержали исполнителей теракта по месту жительства, когда они пытались уничтожить все доказательства своего преступления.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине задержали "крота", которого завербовала российская военная разведка (ГРУ). 33-летний военнослужащий готовил атаку врага на украинские противокорабельные комплексы "Нептун".

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