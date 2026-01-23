'Возвращали' домой: в Ровенской области разоблачили схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра

На Ривненщине разоблачили инструктора учебного центра, который организовал незаконный выезд мобилизованных с полигона. По данным следствия, мужчина предлагал военнослужащим "помощь" вернуться домой за 3 тысячи долларов, используя поддельные документы и пропуска.

Работники ГБР задержали инструктора во время получения первой части денег, ведется следствие и проверка других возможных участников схемы. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро.

По данным следствия, инструктор учебного центра базовой общевойсковой подготовки системно помогал мобилизованным покидать полигон за деньги.

Одна такая "услуга" стоила 3 тысячи долларов США – 1 тысячу должны были передавать на полигоне, а остальные деньги – после выезда домой. Для организации незаконного вывоза использовали поддельные пропуска и документы, имитирующие распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины — организация дезертирства в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, проверяют других сотрудников учебного центра и гражданских лиц, которые могли быть причастны к схеме. Процессуальное руководство осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Это уже второй задокументированный случай такого рода в Ривненской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили масштабную преступную схему уклонения от мобилизации, которую организовал заместитель председателя одной из районных государственных администраций столицы. Он координировал деятельность группы, которая помогла уклониться от военной службы не менее 190 военнообязанным и военнослужащим.

Также в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

