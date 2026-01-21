Организовал схему уклонения от мобилизации: СБУ разоблачила чиновника Киевской РГА и его сообщников. Фото

В Киеве разоблачили масштабную преступную схему уклонения от мобилизации, которую организовал заместитель главы одной из районных государственных администраций столицы. Он координировал деятельность группы, которая помогла уклониться от военной службы по меньшей мере 190 военнообязанным и военнослужащим.

Видео дня

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Правоохранители задержали чиновника и одного из его приспешников.

Подробности дела

Было установлено, что чиновник РГА передавал в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) перечни лиц, которые за денежное вознаграждение хотели избежать мобилизации.

После этого начальник ТЦК и СП давал указания подчиненным по оформлению военно-учетных документов якобы для направления указанных лиц в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

"Сформированные пакеты документов передавались организатору схемы, который направлял их соучастнику для внесения ложных сведений о зачислении военнообязанных в списки личного состава воинской части. При этом фактически ни один из таких "мобилизованных" в учебный центр не прибывал", – отметили в ОГП.

Затем примерно через два месяца "клиенты" незаконно увольнялись с военной службы на основании поддельных военно-врачебных документов, что создавало формальные основания для снятия их с воинского учета. Чиновник организовывал их списание по вымышленным медицинским диагнозам.

Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с человека. Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки фальшивок привлек сообщника.

Сотрудники СБУ задокументировали сделку и задержали чиновника и его подельника. Во время обысков у задержанных обнаружили поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.

Следователи СБУ сообщили чиновнику РГА и его сообщнику о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины(организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Обоим злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Также устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности, в частности среди работников территориальных центров комплектования и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!