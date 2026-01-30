"Киевстару" наконец разрешили купить Tabletki.ua: что известно о сделке

"Киевстар" поглотит сервис онлайн-бронирования лекарств Tabletki.uа. Антимонопольный комитет (АМКУ) одобрил третью заявку на покупку платформы, которую телеком-гигант подал 7 июля прошлого года.

Об этом в АМКУ сообщили 29 января. Отмечается, что "Киевстар" получил разрешение на покупку ООО "МТПК" – само это юрлицо владеет брендом Tabletki.ua.

Стоимость сделки неизвестна, но в Forbes Ukraine год назад ее оценили в $30-80 млн. Отмечается, что такая стоимость базируется на высоком уровне рентабельности бизнеса – 89% за 12 месяцев перед оценкой.

Ежемесячно Tabletki.ua пользуются около 10 млн человек. По состоянию на 2024 год платформа сотрудничала с 12 тыс. аптек по всей Украине – это 70% рынка. С каждого заказа она получает 2% комиссии, в том же 2024-м "МТПК" задекларировала 715 млн грн выручки – почти вдвое больше, чем за год до того.

К покупке сервиса "Киевстар" шел почти 1,5 года. Компания подавала заявки на покупку Tabletki.ua:

в ноябре 2024 года – АМКУ вернул ее из-за несоответствия требованиям Положения о порядке рассмотрения заявлений;

– АМКУ вернул ее из-за несоответствия требованиям Положения о порядке рассмотрения заявлений; 14 февраля 2025 года – также безрезультатно;

– также безрезультатно; 7 июля 2025-го – успешной оказалась только эта.

"Киевстар" расширяет сферы бизнеса

Медицинские сервисы уже не первый год в фокусе бизнеса компании – в 2020 году она приобрела 69,99% Helsi за 555,7 млн грн. Но этим расширение бизнес-империи "Киевстар" не ограничивается.

Компания купила сервис такси Uklon и солнечную электростанцию"Санвин 11" на Житомирщине. Кроме того, в Антимонопольном комитете находится заявка на приобретение облачного провайдера GigaCloud.

В целом бизнес телеком-оператора начал активно расширяться с 2023 года. По словам его гендиректора Александра Комарова, с тех пор на поглощение других компаний было потрачено около 20% от всех ее инвестиций в Украину, которые достигли $880 млн.

В то же время OBOZ.UA уже сообщал, что в "Киевстаре" собираются повысить тарифы из-за подорожания ключевых ресурсов. Речь идет, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличиться на 50-75 грн. Взамен оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах. Вырастут же цены уже с 18 декабря.

