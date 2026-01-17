На Киевщине мужчина организовал схему заработка на уклонистах. Подробности дела и фото

В Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снятьжителя региона с воинского учета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"В городе Борисполь разоблачен местный житель на получении неправомерной выгоды за влияние на решение членов ВВК Бориспольского ТЦК и СП о снятии мужчины с воинского учета", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, в начале января злоумышленник получил от жителя области 7 тысяч долларов за "влияние" на принятие решения членами ВВК о снятии с воинского учета. Нарушитель был задержан после передачи денег.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили двух жителей пристоличного региона, которые за вознаграждение обещали военнообязанному снять его с розыска в ТЦК и устроить на критическое предприятие. Свои "услуги" они оценили в 20 тысяч гривен.

