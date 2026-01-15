'Вокруг собралась толпа': в Черкассах мужчина избил авто работников ТЦК

14 января в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина начал уничтожать служебные авто работников ТЦК. После этого гражданин скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел около 9 утра на улице Луценко – сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП. Во время проверки сотрудники обнаружили мужчину, который нарушил правила воинского учета. Поэтому ему предложили пройти в ТЦК и СП для составления административных материалов.

Тем временем вокруг собралась толпа. Один из мужчин достал металлический предмет и начал уничтожать служебные автомобили, разбивая окна. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

"Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал уничтожать служебные автомобили групп оповещения, разбивая окна. После этого нападавший скрылся в близлежащих зданиях", – отмечают в ТЦК.

Чтобы выяснить обстоятельства конфликта и найти нападавшего, на место вызвали следственно-оперативную группу.

"Это не просто хулиганство. Это – агрессивное нападение на военнослужащих и препятствование их служебной деятельности, что напрямую подрывает обороноспособность государства. Это – то, на что и рассчитывает враг, стремясь внести вражду в тылу и посеять недоверие к Силам обороны", – отметили сотрудники.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине неизвестный открыл стрельбу по автомобилю территориального центра комплектования. Инцидент произошел в поселке Рудное, обошлось без пострадавших, однако служебный микроавтобус получил повреждения.

Также в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате чего один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.

