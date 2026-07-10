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Во Львове задержали ещё четырёх участников конфликта с ТЦК: что им грозит. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
1 минута
495
Инцидент произошел 8 июля
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Во Львове правоохранители задержали ещё четырёх участников столкновения с группой оповещения ТЦК, произошедшего 8 июля в Сыхове. Среди задержанных – военнослужащий, самовольно покинувший место службы.

Фигурантам инкриминируют ряд уголовных правонарушений, а максимальное наказание по отдельным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Задержаны участники конфликта с ТЦК.
Задержаны участники конфликта с ТЦК.
Задержаны участники конфликта с ТЦК.
Задержаны участники конфликта с ТЦК.

Дополняется...

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