Во Львове задержали ещё четырёх участников конфликта с ТЦК: что им грозит. Фото

Во Львове правоохранители задержали ещё четырёх участников столкновения с группой оповещения ТЦК, произошедшего 8 июля в Сыхове. Среди задержанных – военнослужащий, самовольно покинувший место службы.

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Фигурантам инкриминируют ряд уголовных правонарушений, а максимальное наказание по отдельным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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