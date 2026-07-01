Ведет бизнес в России и на оккупированных территориях: предприниматель, у которого "Укрпочта" закупала коробки, получил приговор

Украинского предпринимателя, владельца "Рубижанского картонно-тарного комбината" Геннадия Минина суд признал виновным в коллаборационистской деятельности. Бизнесмену назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с одновременным лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение 10 лет. В то же время суд не разрешил конфискацию имущества осужденного и освободил Минина от отбывания основного наказания с испытательным сроком в один год.

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Так называемый "условный срок" Минин получил благодаря смягчающим обстоятельствам. Это"искреннее раскаяние, содействие следствию и перечисление более миллиона гривен на нужды Сил обороны", отмечает проект"Схемы", который получил упомянутое решение суда от источников в правоохранительных органах.

В чём виновен Минин

Следствие установило, что в 2021 году предприятие Минина – речь идет о Рубижанском картонно-тарном комбинате – заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 миллиона евро. А после начала полномасштабного вторжения, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из страны-агрессора, руководитель предприятия продолжил сотрудничество с Россией.

Для обхода соответствующих ограничений была привлечена белорусская компания-посредник.

Чечелевский районный суд Днепра 26 июня признал Геннадия Минина виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

Четвертая часть этой статьи предусматривает наказание за "передачу материальных ресурсов вооруженным формированиям государства-агрессора и ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором". Помимо лишения свободы, статья предусматривает обязательную конфискацию имущества.

Почему коллаборациониста освободили

Однако, как говорится в решении суда, во время заседания обвиняемый не только "полностью признал вину", но и "искренне раскаялся в содеянном". Он пояснил, что не ставил целью "нанести ущерб государству", а лишь хотел обеспечить выплату заработной платы работникам своего предприятия и ведение хозяйственной деятельности, поскольку бизнес "оказался в затруднительном финансовом положении вследствие вооруженной агрессии РФ".

Суд признал смягчающими обстоятельствами "искреннее раскаяние" и "активное содействие раскрытию уголовного преступления".

Отдельно суд учел, что обвиняемый "перечислил благотворительную помощь для обеспечения деятельности Сил обороны Украины".

Таким образом, предпринимателя освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

О ком идет речь

Как сообщал OBOZ.UA, еще весной стало известно, что Геннадий Минин, чье предприятие поставляет коробки для "Укрпочты" почти на 90 млн грн, может иметь российский паспорт и бизнес-структуры в России и на оккупированных территориях. Также в российских реестрах фигурируют компании-клоны его предприятий и документы с подписями, похожими на подпись бизнесмена.

Помимо вышеупомянутой компании, Минин является владельцем и совладельцем ряда компаний в Украине, занимающихся переработкой бумаги и производством картонной упаковки. При этом РКТК считается одним из крупнейших производителей картонной тары в Украине.

Интересно, что Кирилл Минин, сын бизнесмена, также является совладельцем ряда предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области, работающих в сфере производства бумаги и полиграфии.

В целом бизнес-сеть семьи Минина охватывает десятки компаний, работающих в сфере производства и переработки бумаги как в Украине, так и в России.

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