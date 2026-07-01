Жара в Украине бьет рекорды: в каких областях зафиксированы новые исторические максимумы. Карта

В конце июня в Украине была зафиксирована новая волна температурных рекордов. Сразу в 11 областных центрах дневные максимумы превысили предыдущие исторические показатели для этой календарной даты.

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В различных регионах новые рекорды оказались выше предыдущих на 0,1–4,2 градуса. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Самую высокую температуру 30 июня зарегистрировали в Николаеве, где столбики термометров поднялись до +38,3 °C. Это стало самым высоким показателем среди областных центров, вошедших в список рекордсменов.

Второе место по температуре занял Херсон с показателем +36,9 °C, а третье — Ужгород, где воздух прогрелся до +36,5 °C.

В западных областях также зафиксировали чрезвычайно высокие температуры. В Ровно максимальная температура составила +34,9 °C, в Тернополе — +34,8 °C, во Львове — +34,5 °C, а в Луцке — +34,3 °C.

В центральной части страны исторические максимумы установили Кропивницкий (+34,7 °C) и Винница (+34,3 °C). На севере рекорд зафиксировали в Житомире, где температура достигла +33,5 °C.

Самый низкий из новых рекордных показателей среди городов, указанных на карте, зарегистрировали в Хмельницком – +32,4 °C, однако и это значение стало новым историческим максимумом именно для 30 июня.

Температурные рекорды 30 июня:

Николаев – +38,3 °C;

Херсон – +36,9 °C;

Ужгород – +36,5 °C;

Ровно – +34,9 °C;

Тернополь – +34,8 °C;

Кропивницкий – +34,7 °C;

Львов – +34,5 °C;

Луцк – +34,3 °C;

Винница – +34,3 °C;

Житомир – +33,5 °C;

Хмельницкий – +32,4 °C.

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