Закупал детали для фабрики в РФ и перечислил Кремлю более €1 млн: под Киевом задержали бизнесмена-предателя

В Киеве задержали директора картонно-тарного предприятия Геннадия Минина, которого подозревают в перечислении российской компании более 1,1 млн евро за оборудование даже после начала полномасштабной войны. По данным следствия, он использовал белорусскую компанию-посредника, чтобы обойти запрет на импорт товаров из России.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, после начала полномасштабной войны подозреваемый продолжил сотрудничество с российской компанией, используя посредников для обхода запретов.

Директора предприятия задержали в Киеве и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о компании по производству картонно-бумажной тары, зарегистрированной в Киеве. Предприятие имеет производственные мощности на Луганщине и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях.

Компанию основали еще в 1994 году, и с тех пор ее неизменно возглавляет один и тот же директор – гражданин Украины, который также является конечным бенефициаром. При этом 99,5% акций предприятия принадлежат кипрской компании. Следователи считают, что именно руководитель предприятия организовал схему сотрудничества с российским производителем оборудования, несмотря на действие ограничений, введенных украинским правительством после начала полномасштабной агрессии.

По данным правоохранителей, еще в 2021 году предприятие заключило договор с российской компанией на поставку специализированного оборудования для производства. Общая стоимость контракта составила более 1,1 млн евро. В рамках выполнения соглашения на счета российской компании была перечислена предоплата в размере 810 тысяч евро.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину импорт товаров из государства-агрессора был запрещен. Однако, как установило следствие, сотрудничество между компаниями не прекратилось. По версии правоохранителей, чтобы обойти установленные ограничения, директор предприятия решил привлечь компанию-посредника из Беларуси.

Именно на эту структуру была оформлена поставка оборудования. Фактически же товар производился российской компанией, после чего его ввезли в Украину транзитом через одну из стран Европейского Союза. Таким образом, оборудование формально не поступало непосредственно из России, но фактически было изготовлено и поставлено российским производителем.

В рамках реализации этой схемы предприятие перечислило российской компании еще более 382 тысяч евро, что составляло остаток по договору. Кроме того, следствие установило, что для ускорения поставки подозреваемый пообещал представителям российского предприятия дополнительные 92,4 тысячи евро. Отмечается, что эти средства должны были пойти на ускорение отгрузки оборудования и покрытие налога на добавленную стоимость.

Правоохранители отмечают, что такие действия фактически способствовали получению прибыли российским предприятием, часть которой в виде налогов могла поступать в бюджет Российской Федерации. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски на предприятии. Во время следственных действий было изъято:

товарно-транспортные документы;

мобильные телефоны;

компьютерную технику;

другие материалы, которые могут свидетельствовать об обстоятельствах сделки.

После этого руководителя компании задержали в Киеве в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору.

Между тем журналистские расследования ранее уже обращали внимание на деятельность бизнес-структур, связанных с директором предприятия. В частности, в расследовании журналистов сообщалось, что предприниматель Геннадий Минин, чье предприятие "Трипольский упаковочный комбинат" поставляет коробки для "Укрпочты" почти на 90 млн грн, может иметь российский паспорт и бизнес-структуры в России и на оккупированных территориях.

Журналисты также обнаружили, что в российских реестрах фигурируют компании-клоны его предприятий, а некоторые документы содержат подписи, похожие на подпись бизнесмена. Сам Минин эти обвинения отрицает. Кроме того, расследователи отмечали, что предприятия, связанные с бизнесменом, имели бизнес-связи с российскими компаниями, а также широкую сеть предприятий в сфере производства бумажной продукции.

Правоохранители отмечают, что любая помощь российскому бизнесу во время войны может рассматриваться как содействие государству-агрессору, особенно это касается случаев, когда деятельность украинских компаний прямо или косвенно обеспечивает финансовые поступления в бюджет России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили группу лиц, которые организовали работу предприятия на временно оккупированной Донетчине, перерегистрировали его по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ. По данным следствия, компания поставляла продукцию российским структурам и фактически работала на экономику государства-агрессора.

