Украинцев могут оштрафовать за кондиционеры: кому грозит наказание

Украинцы, из кондиционеров которых конденсат стекает на тротуары, фасады или прохожих, пока не будут подвергаться отдельному штрафу, поскольку Верховная Рада не приняла законопроект о введении такой ответственности. В то же время владельцам оборудования следует соблюдать местные правила благоустройства, ведь в случае повреждения чужого имущества или причинения вреда людям они могут быть обязаны возместить нанесенный ущерб.

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В разных странах Европы за такие нарушения уже предусмотрены штрафы, а в Украине этот вопрос также поднимался на законодательном уровне, в частности в законопроекте № 4619. Однако на данный момент отдельного общегосударственного штрафа за стекание воды из кондиционера в Украине не существует. Законодательные изменения лишь предлагались, но так и не были приняты.

Какие изменения предлагались

Несколько лет назад был зарегистрирован законопроект, который предлагал установить административную ответственность за неправильно установленные кондиционеры. Документ предусматривал наказание в случаях, когда конденсат из наружного блока стекает на фасады домов, тротуары, проезжую часть или попадает на людей. Авторы законопроекта предлагали установить штраф:

1700 гривен – за первое нарушение;

– за первое нарушение; 3400 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Однако парламент этот законопроект не поддержал, а впоследствии он был снят с рассмотрения. Поэтому предложенные штрафы так и не вступили в силу.

Хотя на данный момент специальной ответственности за конденсат из кондиционера в Украине нет, вопрос надлежащей установки таких систем периодически поднимается. Причиной являются многочисленные жалобы жителей городов на воду, стекающую на балконы, фасады, тротуары или на прохожих.

Какие правила действуют сейчас

Несмотря на отсутствие отдельного штрафа на государственном уровне, владельцам кондиционеров все же стоит учитывать местные правила благоустройства. Органы местного самоуправления могут устанавливать собственные требования к монтажу наружных блоков кондиционеров и способам отвода конденсата. В случае нарушения таких правил могут применяться меры ответственности, предусмотренные местными нормативными актами.

Кроме того, если вода из кондиционера приведет к повреждению чужого имущества или нанесет вред здоровью человека, владелец оборудования может быть обязан возместить ущерб в соответствии с нормами гражданского законодательства. В ряде европейских стран требования значительно более жесткие.

Например, в Румынии законодательство запрещает сбрасывать конденсат из наружных блоков кондиционеров на тротуары или дороги. Владельцы должны организовать правильный отвод воды, чтобы она не создавала неудобств пешеходам и не повреждала городскую инфраструктуру. За несоблюдение этих требований местные власти могут налагать значительные штрафы, которые достигают около 20 тысяч гривен в пересчете.

На что стоит обратить внимание владельцам кондиционеров

Специалисты рекомендуют ещё на этапе установки кондиционера позаботиться о правильном отводе конденсата. Отмечается, что это поможет избежать конфликтов с соседями, жалоб от прохожих и возможных претензий в случае повреждения имущества. Особенно это актуально для многоквартирных домов, где вода может попадать на нижние балконы, окна или общественные места.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев могут оштрафовать за заросшие сорняками земельные участки, если после проверки владелец проигнорирует предписание и не устранит нарушение в установленный срок. За нарушение правил благоустройства гражданам грозит штраф от 340 до 1360 гривен, а должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 850 до 1700 гривен.

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