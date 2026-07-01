Удивительные приключения лукашенки в Китае.

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Лукашенко не хочет воевать. У него есть армия в 50 тыс., если разделить её на сегодняшние темпы уничтожения живой силы – для удобства возьмём 1250 в сутки, её хватит ровно на ритуальные 40 дней. Поэтому он не устает лавировать между капельками, ведь, с другой стороны, не хочет, чтобы кремль включил ему счетчик за все, что он получил от москвы за десятилетия своего правления. Ситуация пикантная. И тогда он проделывает удивительную комбинацию.

Хронология:

Зеленский говорит, что ударит по ретрансляторам.

Лукашенко отключает ретрансляторы.

Лукашенко едет к путину и беседует с ним, о чём – неизвестно.

От путина он едет к повелителю вселенной Си, явно в роли гонца с пензы и пизы, белия и малия.

Лукашенко беседует с Си, неизвестно о чём, но явно о пензе и пизе.

Он, как челнок 90-х, должен был привезти путину из Китая в клетчатых чемоданах поддержку и помощь.

Вместо этого всё, чего он добился, – в ничтожной ООН наместник бога на земле, постоянный представитель Китая Сунь Лэй, настойчиво призвал москву возобновить переговоры с Киевом и завершить войну.

Так великий Си устами своего вассала в ООН передал послание путину. Да китайский воздушный поцелуй.

Можно было бы сказать: лукашенко в очередной раз облажался, не способен даже быть курьером в ху*лу, которому всё больше россиян ставят эмодзи клоуна.

Но тут возникает вопрос: а если это он намеренно так всё подстроил, чтобы разозлить живого бога? Вел себя как полный телепень и облажался на аудиенции. Чтобы снова не бегать по Дворцу Республики с АКМ без магазина.

Он знает, что первые же сутки боевых действий и первый же дрон, взорвавшийся в Минске, разорвут Беларусь на кровавые куски.

Старый хитрый х*р.