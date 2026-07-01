Чтобы не было иллюзий по поводу россии, повторим основные моменты.

Видео дня

1. Россияне ничего не осознают. Кто мог что-то осознать, тот уже давно это сделал. Остальные – безнадежны.

2. Голодных или бензиновых бунтов не будет. Население поражено выученной беспомощностью, атомизировано и неспособно к совместным действиям. Будут ныть и кусать друг друга.

3. Переворота не будет. Вокруг Путина только самые доверенные люди, все они прямые бенефициары войны.

4. Армия не восстанет. Она измучена и контролируется спецслужбами.

5. Потепления после смерти Путина, подобного тому, что было в 1953 году, не будет: тогда существовал треугольник сил "партаппарат – госбезопасность – армия", который сделал возможным сдвиг баланса; сейчас у них концентрация силы.

Что может быть?

1. Закручивание гаек, сталинизация и чучхеизация. Россия может довольно долго существовать в мобилизационном режиме и продолжать войну. Но в конце концов крышка сорвётся, потому что страна большая и разношёрстная, а сил не хватает. Поэтому она разорвёт всё на куски, но не сразу. Некоторое время страна будет существовать в режиме Северной Кореи.

Или

2. Ослабление гвинтов, осторожная попытка нормализации после Путина, под контролем спецслужб. Как только гвинты начнут откручиваться, начнётся необратимый процесс распада, как в 1985–1991 годах, только значительно быстрее. В конце концов всё разорвёт на куски. Далее начинаются варианты распада: хаотичный и кровавый, как в 1917 году, или аккуратный, как в 1991 году. Украине, Европе и Америке лучше второй. Но чтобы был второй, нужно много работать.

P.S. Вижу много однотипных комментариев: как же может всё взорваться, если ни переворот, ни армейский бунт невозможны. Отвечаю: кроме организованных процессов, возможны ещё и хаотические процессы.