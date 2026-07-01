Остров в Австралии избавился от крыс и мышей: что с ним произошло через семь лет

С острова Лорд-Хау, расположенного в 600 км от восточного побережья Австралии, изгнали около 300 тысяч мышей и других грызунов. Это произошло из-за того, что вредители начали быстро уничтожать островную растительность.

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Об этом сообщают газета The Guardian и научный журнал Biological Invasions. Как сообщают ученые, с тех пор как семь лет назад на острове полностью истребили грызунов, там начала восстанавливаться популяция насекомых.

"На наших участках мы обнаружили 60-процентное увеличение общего количества беспозвоночных", – сказал исследователь из Сиднейского университета Максим Адамс.

Что произошло

Биологи говорят, что мыши попали на остров Лорд-Хау в середине XIX века. В 1918 году один из судов снабжения сел на мель вблизи острова, и крысы, находившиеся тогда на борту, также расселились и съели всю местную флору и фауну, из-за чего вымерли пять видов птиц, два вида растений и не менее 13 видов беспозвоночных.

На острове обитает более 1600 различных видов насекомых, половина из которых больше нигде не встречается. Поскольку там нет местных млекопитающих, пищевая цепь острова необычна, а ранее завезенные мыши и крысы часто питались

"Грызуны едят всё, что могут, и вообще всё, что больше 1 см, они едят практически без разбора", – сказал Адамс.

В то же время профессор Нейтан Ло из лаборатории молекулярной экологии, эволюции и филогеномики Сиднейского университета отмечает, что грызуны не только повлияли на несколько эндемичных видов, но и изменили экологические взаимоотношения по всему острову. И только сейчас экосистема начала восстанавливаться. В связи с этим биологи ожидают увидеть больше птиц, например, единственную в мире лесную курочку и определенные виды гекконов, а также улучшение состояния растений и островной почвы.

"Подлесок восстанавливается. Крысы и мыши съедали все семена, и подлесок исчез, но теперь мы видим сотни прорастающих саженцев. Благодаря большему количеству беспозвоночных это станет пищей для геконов и птиц", – говорит натуралист-рейнджер Иэн Хаттон.

Напомним, ранее американские учёные выяснили, что человеческая версия гена NOVA1 способна влиять на особенности вокализации у мышей. После генетического вмешательства животные начали издавать измененные сигналы в детском возрасте и более сложные звуковые последовательности при общении с потенциальными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, в пойме острова Хортица в Запорожье ученые недавно смогли наблюдать розового пеликана. Появилась такая довольно неожиданная возможность благодаря тому, что эта птица вернулась в свой исторический ареал обитания благодаря восстановлению Большого Луга в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции.

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