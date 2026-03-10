УкраїнськаУКР
русскийРУС

Подрядчик "Укрпочты" имеет паспорт РФ и компании на ВОТ: как держит бизнес по обе стороны фронта и при чем здесь Медведчук

Дарина Герцева
Рынки и компании
5 минут
852
Подрядчик 'Укрпочты' имеет российский паспорт

Предприниматель Геннадий Минин, чье предприятие "Трипольский упаковочный комбинат" поставляет коробки для "Укрпочты" почти на 90 млн грн, по данным журналистов, может иметь российский паспорт и бизнес-структуры в России и на оккупированных территориях. Также в российских реестрах фигурируют компании-клоны его предприятий и документы с подписями, похожими на подпись бизнесмена, что он сам отрицает.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании "Схем". Журналисты обнаружили, что предприятия, связанные с Мининым, продолжают фигурировать в российских реестрах, а некоторые документы свидетельствуют о его возможном участии в их деятельности даже после начала полномасштабной войны.

Бизнесмен имеет предприятия на ВОТ

Геннадий Минин является владельцем и совладельцем ряда компаний в Украине, которые занимаются переработкой бумаги и производством картонной упаковки. Среди них – "Трипольский упаковочный комбинат" в Киевской области.

По данным аналитического модуля Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения России предприятие заключило с государственным оператором почтовой связи "Укрпочта" контракты на поставку коробок и ящиков почти на 90 миллионов гривен.

Журналисты обратились к "Укрпочте" с просьбой прокомментировать информацию о возможных российских связях подрядчика, однако ответа на момент публикации не получили. В течение десятилетий ключевым активом бизнесмена был "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК) в Луганской области. Предприятие было создано еще в 1990-х годах и долгое время оставалось одним из лидеров украинского рынка производства гофрокартона и упаковочных материалов.

Мужчина может иметь гражданство РФ

Сам Геннадий Минин возглавил комбинат еще в 1991 году. До этого он работал на подобных предприятиях в Казахстане, Узбекистане и России. С тех пор развитие РКТК фактически ассоциируется именно с его именем. До начала полномасштабной войны предприятие было одним из крупнейших производителей картонной тары в Украине и активно экспортировало продукцию.

Журналисты установили, что предприятия Минина имели тесные связи с российским бизнесом. В частности, в Краснодарском крае работает компания "Пэкэджинг Кубань", которая занимается производством гофроупаковки. Согласно финансовым отчетам российской компании, 100% ее акций принадлежали "Рубежанскому картонно-тарному комбинату". Однако в декларациях Геннадия Минина за 2020-2021 годы эта компания не упоминалась.

Медведчук просил Путина о снятии санкций

Сам бизнесмен подтвердил, что такая компания существует, но пояснил, что он якобы не осуществлял над ней оперативного контроля. В совете директоров "Пэкэджинг Кубань" работает Кирилл Минин, сын бизнесмена. Он также является совладельцем ряда предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области, работающих в сфере производства бумаги и полиграфии. К некоторым из этих компаний ранее была причастна и жена бизнесмена – Наталья Минина.

Расследование также показало широкую сеть компаний, связанных с семьей Минина. Например, кипрская компания Karakun Investments, принадлежавшая российскому бизнесмену Андрею Никулину, была соучредителем украинского предприятия "Дарпак".

Фигуранты имеют бизнес в Украине и в РФ

Сейчас эта компания принадлежитМарии Кибиревой, дочери Геннадия Минина. Она, как и другие фирмы, связанные с семьей, работает в сфере производства бумажной продукции. Таким образом журналисты пришли к выводу, что бизнес-сеть семьи Минина охватывает десятки компаний, работающих в сфере производства и переработки бумаги как в Украине, так и в России.

Геннадий Минин известен не только как предприниматель, но и как политик. В 2010 году он был избран депутатом Луганского областного совета от "Партии регионов", а в 2020 году – депутатом Северодонецкого районного совета от ОПЗЖ. В 2020 году его предприятие оказалось в центре еще одного резонансного эпизода. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным политик Виктор Медведчук просил снять российские санкции с нескольких украинских предприятий.

Санкции против предприятия отменили

Среди них был и "Рубежанский картонно-тарный комбинат". Через несколько дней санкции действительно отменили, что позволило предприятию продолжить поставки продукции на российский рынок. По данным международной торговой базы ImportGenius, только в 2020–2021 годах комбинат экспортировал в Россию картонную продукцию примерно на 7,5 миллиона гривен.

Отдельное внимание журналисты обратили на возможное российское гражданство бизнесмена. По данным проекта KibOrg, Геннадий Минин и его жена имеют паспорта Российской Федерации. Информацию частично подтверждают результаты проверки номеров документов в российских государственных сервисах. По состоянию на март 2026 года паспорт, связанный с данными бизнесмена, указан как действительный.

Сам Минин это отрицает. Он заявляет, что является исключительно гражданином Украины. Его адвокат также утверждает, что клиент никогда не получал российский паспорт, а наличие российского налогового номера не означает гражданства.

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года "Рубежанский картонно-тарный комбинат" подвергся значительным разрушениям в результате боевых действий. Впоследствии на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины появились компании-клоны с аналогичными названиями – ЧАО "РКТК" и ООО "Донмакр", зарегистрированные по российскому законодательству.

В российских реестрах руководителем одного из предприятий значится Геннадий Михайлович Минин. Также журналисты получили документы, на которых есть подписи, похожие на его. Сам бизнесмен категорически отрицает причастность к этим документам и заявляет, что подписи могли быть подделаны или нанесены с помощью факсимиле. По его словам, компания обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств.

По данным утечек банковских баз РФ, у Геннадия Минина также могли быть счета в российском "Сбербанке", который находится под международными санкциями. Информация свидетельствует о наличии финансовых вложений в 2021-2024 годах, однако адвокат бизнесмена эти данные отрицает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили группу лиц, которые организовали работу предприятия на временно оккупированной Донетчине, перерегистрировали его по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ. По данным следствия, компания поставляла продукцию российским структурам и фактически работала на экономику государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe