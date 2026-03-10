Подрядчик "Укрпочты" имеет паспорт РФ и компании на ВОТ: как держит бизнес по обе стороны фронта и при чем здесь Медведчук

Предприниматель Геннадий Минин, чье предприятие "Трипольский упаковочный комбинат" поставляет коробки для "Укрпочты" почти на 90 млн грн, по данным журналистов, может иметь российский паспорт и бизнес-структуры в России и на оккупированных территориях. Также в российских реестрах фигурируют компании-клоны его предприятий и документы с подписями, похожими на подпись бизнесмена, что он сам отрицает.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Журналисты обнаружили, что предприятия, связанные с Мининым, продолжают фигурировать в российских реестрах, а некоторые документы свидетельствуют о его возможном участии в их деятельности даже после начала полномасштабной войны.

Геннадий Минин является владельцем и совладельцем ряда компаний в Украине, которые занимаются переработкой бумаги и производством картонной упаковки. Среди них – "Трипольский упаковочный комбинат" в Киевской области.

По данным аналитического модуля Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения России предприятие заключило с государственным оператором почтовой связи "Укрпочта" контракты на поставку коробок и ящиков почти на 90 миллионов гривен.

Журналисты обратились к "Укрпочте" с просьбой прокомментировать информацию о возможных российских связях подрядчика, однако ответа на момент публикации не получили. В течение десятилетий ключевым активом бизнесмена был "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК) в Луганской области. Предприятие было создано еще в 1990-х годах и долгое время оставалось одним из лидеров украинского рынка производства гофрокартона и упаковочных материалов.

Сам Геннадий Минин возглавил комбинат еще в 1991 году. До этого он работал на подобных предприятиях в Казахстане, Узбекистане и России. С тех пор развитие РКТК фактически ассоциируется именно с его именем. До начала полномасштабной войны предприятие было одним из крупнейших производителей картонной тары в Украине и активно экспортировало продукцию.

Журналисты установили, что предприятия Минина имели тесные связи с российским бизнесом. В частности, в Краснодарском крае работает компания "Пэкэджинг Кубань", которая занимается производством гофроупаковки. Согласно финансовым отчетам российской компании, 100% ее акций принадлежали "Рубежанскому картонно-тарному комбинату". Однако в декларациях Геннадия Минина за 2020-2021 годы эта компания не упоминалась.

Сам бизнесмен подтвердил, что такая компания существует, но пояснил, что он якобы не осуществлял над ней оперативного контроля. В совете директоров "Пэкэджинг Кубань" работает Кирилл Минин, сын бизнесмена. Он также является совладельцем ряда предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области, работающих в сфере производства бумаги и полиграфии. К некоторым из этих компаний ранее была причастна и жена бизнесмена – Наталья Минина.

Расследование также показало широкую сеть компаний, связанных с семьей Минина. Например, кипрская компания Karakun Investments, принадлежавшая российскому бизнесмену Андрею Никулину, была соучредителем украинского предприятия "Дарпак".

Сейчас эта компания принадлежитМарии Кибиревой, дочери Геннадия Минина. Она, как и другие фирмы, связанные с семьей, работает в сфере производства бумажной продукции. Таким образом журналисты пришли к выводу, что бизнес-сеть семьи Минина охватывает десятки компаний, работающих в сфере производства и переработки бумаги как в Украине, так и в России.

Геннадий Минин известен не только как предприниматель, но и как политик. В 2010 году он был избран депутатом Луганского областного совета от "Партии регионов", а в 2020 году – депутатом Северодонецкого районного совета от ОПЗЖ. В 2020 году его предприятие оказалось в центре еще одного резонансного эпизода. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным политик Виктор Медведчук просил снять российские санкции с нескольких украинских предприятий.

Среди них был и "Рубежанский картонно-тарный комбинат". Через несколько дней санкции действительно отменили, что позволило предприятию продолжить поставки продукции на российский рынок. По данным международной торговой базы ImportGenius, только в 2020–2021 годах комбинат экспортировал в Россию картонную продукцию примерно на 7,5 миллиона гривен.

Отдельное внимание журналисты обратили на возможное российское гражданство бизнесмена. По данным проекта KibOrg, Геннадий Минин и его жена имеют паспорта Российской Федерации. Информацию частично подтверждают результаты проверки номеров документов в российских государственных сервисах. По состоянию на март 2026 года паспорт, связанный с данными бизнесмена, указан как действительный.

Сам Минин это отрицает. Он заявляет, что является исключительно гражданином Украины. Его адвокат также утверждает, что клиент никогда не получал российский паспорт, а наличие российского налогового номера не означает гражданства.

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года "Рубежанский картонно-тарный комбинат" подвергся значительным разрушениям в результате боевых действий. Впоследствии на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины появились компании-клоны с аналогичными названиями – ЧАО "РКТК" и ООО "Донмакр", зарегистрированные по российскому законодательству.

В российских реестрах руководителем одного из предприятий значится Геннадий Михайлович Минин. Также журналисты получили документы, на которых есть подписи, похожие на его. Сам бизнесмен категорически отрицает причастность к этим документам и заявляет, что подписи могли быть подделаны или нанесены с помощью факсимиле. По его словам, компания обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств.

По данным утечек банковских баз РФ, у Геннадия Минина также могли быть счета в российском "Сбербанке", который находится под международными санкциями. Информация свидетельствует о наличии финансовых вложений в 2021-2024 годах, однако адвокат бизнесмена эти данные отрицает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили группу лиц, которые организовали работу предприятия на временно оккупированной Донетчине, перерегистрировали его по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ. По данным следствия, компания поставляла продукцию российским структурам и фактически работала на экономику государства-агрессора.

