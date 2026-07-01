«Есть соответствующие данные от нашей разведки»: Зеленский предупредил о российском массированном ударе этой ночью

Украинская разведка получила информацию об очередном массированном ударе российских захватчиков по территории Украины в ночь на 1 июля. Москва готовила эту атаку в течение некоторого времени.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Разведка предупреждает о новой атаке

По словам Зеленского, украинские спецслужбы располагают данными, свидетельствующими о подготовке Россией масштабного воздушного удара.

"Сегодня прошу наших людей в Украине быть особенно осторожными — беречь себя, свои семьи, детей, обязательно пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в Украине", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия готовила эту атаку в течение определенного времени.

"Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Сегодня ночью – именно такая угроза", – сказал Зеленский.

Планы врага подтвердили также украинские OSINT-аналитики из сообщества Strategic Overhead.

Они указали, что в течение дня наблюдались передислокации самолетов стратегической авиации России между аэродромами, расположенными в западной и восточной частях РФ.

Также фиксировались повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации и учебные вылеты.

"Враг завершает подготовку к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины с применением стратегической авиации. Удар, вероятно, состоится в одну из следующих ночей", – сообщали OSINT-аналитики днем, 1 июля.

А уже по состоянию на 19:25 в Strategic Overhead предупредили, что удар ожидается этой ночью.

"Фиксируется ряд признаков, указывающих на подготовку к применению противником стратегической авиации с целью нанесения массированных ударов по территории Украины в ночь на 2 июля", – подчеркнули разведчики.

Кремль не демонстрирует готовности к прекращению войны

По словам президента, Киев использовал все возможные официальные и неофициальные каналы коммуникации, в том числе через людей, близких к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы донести позицию Украины о необходимости завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встречам и содержательным переговорам, однако, по его словам, Кремль продолжает делать ставку на дальнейшую военную агрессию.

"Глава России категорически отказывается заканчивать войну. Мы готовы к встречам, к содержательным переговорам, но он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины, против других соседей и Европы в целом", – заявил президент.

Зеленский обратился к украинцам

На фоне предупреждения разведки о возможном массированном ударе глава государства призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Президент подчеркнул, что в условиях сохраняющейся высокой ракетной угрозы соблюдение рекомендаций служб гражданской защиты остается одним из главных способов обезопасить себя и своих близких.

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