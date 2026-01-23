В Винницкой области разоблачили чиновницу ТЦК, которая требовала у матери погибшего военного 'откат' за выплату помощи. Фото и видео

В Винницкой области разоблачили чиновницу Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая требовала деньги у матери погибшего защитника. Она предложила женщине, которая потеряла сына на войне, "помощь" в оформлении единовременной денежной выплаты.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины. Отмечается, что взяточнице сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Какую коррупционную схему придумала чиновница ТЦК

По данным следствия, в апреле 2023 года чиновница отделения учета мобилизационной работы одного из ТЦК Винницкой области предложила матери погибшего военнослужащего "помощь" в оформлении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, и пообещала повлиять на решение других должностных лиц военкомата.

После назначения выплаты чиновница потребовала от женщины 5000 долларов за свое "влияние".

Мать Героя перевела 190 тысяч гривен на банковский счет, который указала ей фигурантка. Эти средства чиновница ТЦК сняла наличными через различные банкоматы и приобрела на них земельный участок и автомобиль.

Какое наказание ожидает взяточницу

Чиновнице ТЦК объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ее отстранили от должности и избрали меру пресечения.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) и ч. 1 ст. 209 УК (отмывание средств, полученных преступным путем).

За содеянное ей грозит не менее 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни разоблачили чиновника ТЦК, который брал взятки за снятие военнообязанных с розыска. За свои "услуги" он требовал 3 тысячи долларов США.

А чиновник Ривненского ТЦК придумал другую "схему". Он требовал деньги за предоставление отсрочки от мобилизации даже у военнообязанных, которые имели на это законные основания, а в случае отказа угрожал намеренно создавать для них препятствия. Его "прайс" составлял от 10 до 12 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!