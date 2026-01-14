На Волыни разоблачили чиновника ТЦК, который брал взятки за снятие военнообязанных с розыска. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с УСР Национальной полиции разоблачили чиновника ТЦК и СП на Волыни, который за взятку вмешивался в учет военнообязанных. В результате противозаконных действий мужчины могли избегать призыва по мобилизации.

Об этом говорится на сайте ГБР. Фигуранту сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия.

Детали дела

По информации следствия, чиновник за вознаграждение изымал данные о лицах из розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, что давало возможность мужчинам оформлять отсрочку и избегать мобилизации.

За снятие с розыска одному из "клиентов" офицер запросил 3 тысячи долларов США. Чиновник должен был получить средства двумя частями. Первый транш в размере 1,5 тысячи долларов он получил ранее. Во время передачи второй части взятки правоохранители задержали его непосредственно на месте.

Как накажут злоумышленника

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемого, а также проверяют возможные другие случаи получения взяток и вероятную причастность к ним других должностных лиц.

"Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности", – указано в сообщении.

