Наживался на отсрочках и снятии с розыска: чиновник Ривненского ТЦК придумал 'схему' и поплатился. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника Ривненского ОТЦК и СП во взяточничестве. Сумма, которую он требовал, составляла от 10 до 12 тысяч долларов США.

Видео дня

Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Детали сообщили на сайте ГБР.

Детали дела

По имеющимся данным, мужчина требовал деньги за предоставление отсрочки от мобилизации даже у военнообязанных, которые имели на это законные основания, а в случае отказа угрожал намеренно создавать для них препятствия.

"Размер "оплаты" колебался от 10 до 12 тысяч долларов США – в зависимости от оснований, по которым человек должен был получить отсрочку или быть снятым с розыска", – говорится в сообщении.

Для маскировки происхождения денег чиновник применял различные схемы. В одном из задокументированных эпизодов он поручил подчиненным приобрести за взятку автомобиль, добавив к нему часть денег, полученных ранее, и оформить транспортное средство на подставное лицо.

После покупки авто передали в полное пользование руководителю, а мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, что позволило ему беспрепятственно оформить необходимые документы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают и другие возможные факты вымогательства в Ривненском ОТЦК и СП.

Чиновнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенных по предварительному сговору группой лиц, что предусмотрено ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 млн 271 тыс. грн залога", – указано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье правоохранители взяли под стражу заместителя начальника районного ТЦК. Его обвиняют в издевательствах над военнообязанными. Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

