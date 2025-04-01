В Виннице задержали женщину, причастную к поруганию над могилой самого молодого защитника "Азовстали": как она объяснила свой поступок. Видео

Полиция Винницы задержала 39-летнюю женщину, причастную к надругательству над местом захоронения самого молодого защитника "Азовстали" Назария "Гренки" Гринцевича на Сабаровском кладбище. Она забрала с могилы деревянную булаву и свечи.

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К моменту совершения преступления подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что с помощью камер видеонаблюдения и проведенных следственно-оперативных мероприятий удалось установить причастную к событиям на винницком кладбище "Сабаров-1". Ею оказалась 39-летняя винничанка, дома у которой нашли ворованные вещи.

Женщина, находившаяся под хмельком в тот вечер, не смогла объяснить свой поступок, однако понимала, что совершает кражу вещей с могилы погибшего воина.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) продолжается, а с женщиной проводятся следственные действия. Также правоохранители ожидают результаты назначенных экспертиз, по выводам которых будут приняты окончательные процессуальные решения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что к правоохранителям по поводу ограбления могилы обратилась мать 21-летнего воина, погибшего 6 мая 2024 года, Марианна Гринцевич. По ее словам, исчезли три большие свечи "не за три гривни" и деревянная булава, специально привезенная с Закарпатья. Муж прикрутил ее к могиле, "потому что все воруют", однако предмет просто вырвали. С могилы забрали даже два набора свечей, которые принесла бабушка защитника.

Назарий Гринцевич служил в составе бригады "Азов" и защищал Мариуполь, став самым молодым защитником "Азовстали". В мае 2022 года он попал в плен вместе с побратимами, а после обмена военнопленными защитник вернулся на фронт, потому что не мог иначе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года с могилы Назария Гринцевича украли мягкую игрушку. Это была игрушечная собака, которую Назарию в детстве подарила мама, и он очень ее любил. Игрушка была ценна для памяти родителей погибшего.

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