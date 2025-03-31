Украли булаву и свечи: в Виннице снова ограбили могилу самого младшего защитника 'Азовстали'. Фото

На винницком кладбище "Сабаров-1" снова надругались над могилой младшего защитника "Азовстали", 21-летнего Назария "Гринки" Гринцевича. Неизвестные в очередной раз ограбили место захоронения Героя.

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По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Как отметили правоохранители, к ним обратилась мать погибшего военнослужащего Марианна Гринцевич. Она сообщила, что с могилы сына украли деревянную булаву и три больших свечи.

В соцсетях женщина обнародовала соответствующее видео и рассказала, что булаву она привезла из Закарпатья, ее муж специально прикрутил к могиле, "потому что все воруют". Вандалы ее просто вырвали. Похищенные свечи были также дорогими, "не за три гривны". Воры забрали даже два набора свечей, которые принесла бабушка защитника.

"Мне больно, там мой сын, сына моего могила", – написала мать.

В полиции сообщили, что по факту кражи открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Согласно статье, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что это не первая кража с могилы Гринцевича. В июне 2024 года неизвестные украли ценную для памяти родителей вещь.

Напомним, что 21-летний Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года. А воевал молодой Герой за свою страну с самого начала полномасштабного вторжения.

В составе легендарной бригады "Азов" он защищал Мариуполь, став самым молодым защитником этого разрушенного россиянами города на побережье Азовского моря.

Вместе со старшими собратьями он в мае 2022-го попал в российский плен. Более четырех месяцев пробыл в колонии на временно оккупированной территории Донбасса. В сентябре того же года защитника удалось вернуть в пределах обмена, а впоследствии он снова вернулся на фронт – потому что не мог иначе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года из могилы Назария Гринцевича украли мягкую игрушку. Это была игрушечная собака, которую Назарию в детстве подарила мама и он очень его любил. Игрушка была ценна для памяти родителей погибшего.

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