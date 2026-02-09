В Таганрогском СИЗО журналистка Рощина пыталась перерезать себе вены, ее часто отправляли в карцер: всплыли новые подробности
Журналистка Виктория Рощина во время пребывания в СИЗО Таганрога сопротивлялась заведенным там порядкам, за что ее российские палачи неоднократно били и отправляли в карцер. Во время очередного отказа выполнить ее просьбу Виктория пыталась перерезать себе вены на глазах у надзирателей.
Об этом рассказал освобожденный из плена украинский защитник с позывным "Бритва". О деталях пребывания Рощиной в Таганроге он сообщил журналистам-расследователям из агентства "Следствие Инфо".
Как в российском СИЗО издевались над Викторией Рощиной
"Бритва" сообщил, что некоторое время находился в соседней камере с Викторией. Они перестукивались через стену, чтобы поддерживать друг друга.
Освобожденный пленный военный рассказал, что Рощину часто били из-за того, что она требовала соблюдения своих прав – просила привести психолога или поменять книги, а также требовала разговора с оперативниками. Российские палачи считали, что она "плохо себя вела" и "была шумной".
"Рощиной "прилетало" нормально. По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им надо было, чтобы все тихонечко сидели и не открывали рот. А она просила то психолога, то книги поменять. Постоянно просилась к оперативным сотрудникам", – рассказал экс-пленный.
За такое "неправильное" поведение Викторию неоднократно отправляли в карцер – изолированную одиночную камеру.
"В карцере систематические избиения. Там маленькая камера, утром выносишь матрас, кровать пристегивают и все. Ты то ходишь, то на полу сидишь", – сообщил "Бритва".
По его словам, во время одной из утренних проверок Рощина в очередной раз попросила, чтобы к ней привели психолога. Надзирателей такая просьба пленницы разозлила. Они начали кричать на нее. Тогда Виктория, сорвав пластиковый плафон, порезала себе вены.
"У девушки начинается истерика. И они орут на нее: "Иди в камеру! Не трепай нервы!" И она в камеру заходит. Слышим крики. И она, я так понял, сорвала пластиковый плафон и порезала себе вены. Но не сильно, кожу только попортила. Поприбегали медики", – вспомнил один из случаев военный.
Что известно о пленении и убийстве россиянами Виктории Рощиной
Российские террористы похитили Викторию Рощину в августе 2023 года, когда она выехала на ВОТ, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы. Сначала ее удерживали в оккупации, а затем переместили в СИЗО №2 города Таганрог в России.
В Таганроге Викторию пытали. На ее теле было много ножевых ран, которые женщина получила еще в плену.
За все время пребывания Виктории Рощиной в плену Россия ни разу не признала того, что ее удерживали в местах лишения свободы.
Несмотря на то, что Рощина была в списках на обмен пленными, журналистку захватчики не собирались обменивать, и незадолго до ее гибели этапировали из Таганрога вглубь территории страны-агрессора.
Умерла Виктория в сентябре 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края.
Россия вернула тело 27-летней женщины в ужасном состоянии, поэтому точную причину смерти установить не удалось.
Россияне подписали тело Рощиной как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий". По данным СМИ, некоторых внутренних органов не было; также зафиксирована травма шеи, переломы костей и многочисленные синяки на голове, правом плече и ногах.
В августе 2025 года Викторию Рощину похоронили в Киеве.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора №2 в городе Таганрог (РФ). Именно в этом учреждении незаконно удерживали и пытали украинскую журналистку Викторию Рощину.
