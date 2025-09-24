'Били всех очень сильно': стали известны подробности гибели замученной в России журналистки Рощиной

Украинскую гражданскую заложницу российских оккупантов, журналистку Викторию Рощину удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге. Но умерла она в сентябре 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края. То есть, несмотря на то, что Рощина была в списках на обмен пленными, журналистку захватчики и не собирались обменивать, и незадолго до ее гибели этапировали вглубь территории страны-агрессора.

Информацию о гибели Рощиной в Кизеле "Слідству.Інфо" подтвердили в Офисе генпрокурора. Издание также пообщалось со свидетелем, который ехал в одном поезде с Рощиной во время этапирования в Кизел.

Как умерла журналистка

Смерть Виктории наступила непосредственно в кизельском изоляторе. Ее причины официальное следствие пока еще устанавливает, ведь тело Рощиной вернули в Украину в таком состоянии, что не позволяет провести полноценное судебно-медицинское исследование.

"В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел", – рассказал представитель Офиса генерального прокурора, прокурор Тарас Семкив.

Этапирование длилось три дня, с 9 по 11 сентября. Об этом рассказал освобожденный из российского плена украинский военнослужащий Даниил. Он ехал по этапу в одном поезде с журналисткой. По словам Даниила, "она там ходила, когда ее в туалет водили – была очень худая, одни кости уже были".

В СИЗО Кизела во время так называемой приемки пленных над украинцами всячески издевались.

"Час-два меня постоянно били. Давали минуту передохнуть и снова начинали бить. За "приемку" дважды терял сознание. Женщин стригли налысо, было слышно как они плакали", – рассказал Даниил.

Что известно о Рощине

Виктория Рощина, уроженка города Запорожье, с начала большой войны находилась на оккупированной территории области. В марте 2022 года стало известно о ее первом задержании ФСБ РФ в оккупированном Бердянске.

Вновь журналистку россияне похитили в августе 2023-го года, когда она вновь поехала на оккупированные территории, чтобы выполнять журналистскую работу. Сначала ее удерживали в оккупации, а затем переместили в СИЗО №2 города Таганрог в России.

В Таганроге Викторию пытали. На ее теле было много ножевых ран, которые женщина получила еще в плену на оккупированных Россией территориях.

В октябре 2024 года родители Виктории получили письмо от руководства оккупантов с сообщением, что женщина умерла. Никаких деталей, как и где это произошло, в нем не было.

За все время пребывания Виктории Рощиной в плену Россия ни разу не признала того, что ее удерживали в местах несвободы.

"Очевидно, что РФ будет принимать все меры для того, чтобы скрыть лиц, которые причастны к ее смерти, скрыть лиц, которые причастны к ее незаконному лишению свободы, к жестокому обращению в отношении нее", — уверен прокурор Семкив.

Страна-агрессор в феврале 2025 года вернула тело Виктории Рощиной – с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Причем вернула как тело неизвестного мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года журналистку похоронили в Киеве.

