На теле журналистки Виктории Рощиной обнаружили травмы шеи и переломы костей: детали экспертизы

Новая судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной, которую провели в июле, обнаружила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщали. Среди них – травма шеи, переломы костей и многочисленные синяки на голове, правом плече и ногах .

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора на запрос LIGA.net. Несмотря на новые факты, точная причина смерти украинской журналистки все еще не установлена.

Экспертизу провело 9 июля Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения.

"По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы от 9 июля 2025 года на теле Виктории Рощиной обнаружен ряд телесных повреждений: травма шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадина левой стопы", – сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Предварительная экспертиза установила кровоизлияния на различных частях тела и сломанное ребро.

В Офисе генпрокурора отметили, что несмотря на дополнительные данные, установить точную причину смерти журналистки до сих пор не удалось.

Марьяна Гайовская-Ковбасюк объяснила, что тело Рощиной сильно изменилось после смерти. Поэтому невозможно точно установить причину смерти и связать с ней найденные травмы.

"На момент проведения экспертизы тело Рощиной находится в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что не позволяет установить причину смерти и связать ее с телесными повреждениями", – сказала Гайовская-Ковбасюк.

Она также отметила, что тело было передано Украине в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

По словам Гайовской-Ковбасюк, Украина также ожидает результатов исследования ранее отобранных французскими экспертами биологических образцов из тела Рощиной – их пока еще нет.

Напомним, что тело Виктории Рощиной Россия вернула в Украину в феврале этого года. Из-за его состояния не удалось установить причину смерти журналистки в российском плену.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия вернула тело пленной украинской журналистки Виктории Рощиной с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Предположительно, для того, чтобы скрыть причину смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!