В Румынию за €8 тыс.: в Украине ликвидировали еще 11 схем переправки уклонистов за границу. Фото

В разных регионах Украины разоблачены еще 11 схем, организаторы которых зарабатывали на нежелании уклонистов служить. За суммы от 2,5 до 17 тысяч долларов США дельцы предлагали избежать призыва на основании поддельных документов или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.

Незаконную деятельность разоблачили Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Государственное бюро расследований. Как сообщила пресс-служба СБУ, задержаны 23 организатора схем; подозреваемым грозит до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Киев

В столице правоохранители поймали двух местных жителей, которые продавали "бронь" для военнообязанных. Дельцы устраивали своих клиентов на предприятия критической инфраструктуры с последующим выездом из Украины под видом "служебной командировки".

Полтавская область

Там заблокированы сразу три сделки. Среди задержанных двое адвокатов с сообщниками, а также местный делец, которые снимали уклонистов с розыска в ТЦК и помогали "списаться" с воинского учета на основании фиктивных диагнозов.

Для реализации "схемы" ее организаторы использовали знакомых среди врачей и должностных лиц военкоматов.

Ивано-Франковская область

Разоблачены шесть местных, которые организовали побег военнообязанных в Евросоюз через пограничный парк. Трое фигурантов работали в администрации украинского заповедника.

По материалам дела, злоумышленники на собственных автомобилях сначала сопровождали "туристов" до границы, а затем по горным тропам переправляли в соседнюю страну.

В Национальной полиции уточнили, что стоимость этих "услуг" составляла 8 000 евро с человека. Полицейские задержали злоумышленников во время получения очередной суммы.

Госпогранслужба также сообщила о перекрытом канале незаконной переправки нарушителей в Румынию.

Во время обысков у шестерых буковинцев изъяли более 930 тысяч гривен, четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты. Фигурантам, которых подозревают в нарушении ч. 3 ст. 332 УКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Черкасская область

Разоблачена заместитель декана одного из университетов, которая за взятки устраивала уклонистов на обучение в свой вуз. В течение текущего года она незаконно заработала на этом почти полмиллиона гривен.

Также в регионе задержана руководительница местного отделения Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, которая предлагала призывникам получить отсрочку на основании опекунства над лицами с тяжелым диагнозом.

Для изготовления фейковых документов она привлекла руководительницу отдела соцзащиты одного из сельсоветов области. Среди клиентов были преимущественно жители Сумщины, которых находили через знакомых.

Житомирская область

Контрразведка СБУ задержала 39-летнего охранника одного из столичных предприятий, который организовал уклонистам "трансфер" в Евросоюз через так называемую зеленку.

Еще два канала побега призывников в страны ЕС вне пунктов пропуска заблокировала военная контрразведка СБУ совместно с ГБР. Пять организаторов – среди которых руководитель благотворительного фонда и сотрудник харьковской исправительной колонии – задержаны.

Днепропетровская область

Также военная контрразведка СБУ и ГБР задержали бывшего военного из Днепра, который предлагал взятку командованию полка, где ранее проходил службу. За деньги он пытался договориться о побеге знакомого мобилизованного с территории режимного объекта.

По состоянию на 1 октября все задержанные получили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Как писал OBOZ.UA, ранее в Харьковской области бывший работник правоохранительных органов предложил знакомому "услуги побега" заграницу за 14 тысяч долларов США. Вместе с сообщником он пытался организовать этот незаконный выезд.

