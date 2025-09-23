На Харьковщине разоблачили экс-правоохранителя, который зарабатывал на переправке уклонистов в Молдову. Фото

В Харьковской области разоблачен бывший работник правоохранительных органов, который вместе с сообщником пытался организовать незаконный выезд мужчины призывного возраста за границу. Попытки заработать на "услугах побега" от призыва стали предметом расследования.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. По данным следствия, экс-правоохранитель предложил знакомому "услуги побега" за 14 тысяч долларов США.

Сначала клиента перевезли из Харькова в Винницу, получив аванс в 2 тысячи долларов. Чтобы избежать проверок на блокпостах, мужчина вынужден был выходить из машины и обходить блокпосты пешком, после чего снова садиться в авто.

В Виннице клиента встретил сообщник организатора, который взял еще 12 тысяч долларов. Средства должны были быть переведены на криптокошелек, после чего обещали организовать переход через границу вне официальных пунктов пропуска.

Во время этой операции в пункте обмена валют сообщника задержали, параллельно в Харькове задержан и бывший правоохранитель.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас работники ГБР устанавливают полный круг лиц, которые могли входить в преступную группу, и проверяют причастность других участников.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу по поддельным документам. Организатором оказался 41-летний житель Тернопольщины, который за "услугу" просил 18,5 тыс. долларов с человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина обещал женщине за 2 тысячи долларов снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

