В поезде №115 "Сумы – Киев" в пятницу, 18 апреля, произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погиб железнодорожник.

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Как сообщили в "Укрзализныце", пожар произошел возле станции Путивль – у города Бурынь Сумской области. В вагоне поезда погиб железнодорожник, однако среди пассажиров пострадавших нет.

Пожар локализован, его причины устанавливаются. Поезд продолжает движение в Киев без четырех отцепленных вагонов.

Все пассажиры из отцепленных вагонов были пересажены на свободные места в других вагонах.

Задержка движения поезда составляет около одного часа, но оно будет сокращаться, пообещали в "Укрзализныце".

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзализныця" ограничила движение пассажирских поездов по популярному туристическому ужгородскому направлению – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород. Впрочем, в перевозчике пообещали обеспечить пересадочное сообщение из этих городов в Ужгород.

Тем временем в ряде регионов России участились случаи пожаров на железной дороге. Однако это не случайные пожары – как рассказывают разведчики, там систематически уничтожается инфраструктура, которая должна обеспечивать оккупантам военные логистические нужды.

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