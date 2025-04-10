В Украине ограничили движение пассажирских поездов по важному направлению: как добраться до городов

"Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов по популярному туристическому ужгородскому направлению – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород. Впрочем, в перевозчике пообещали обеспечить пересадочное сообщение из этих говородов в Ужгород.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: также будут улучшены пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и Буковину.

В частности, "для гарантированной пересадки" на участке Львов – Ужгород – Львов уже открыта предварительная продажа билетов на поезда, которые следуют по участку через Самбор – Сянки (по одному вагону на поезд). Речь идет о составах:

№59/60 Киев – Ужгород;

№45/46 Харьков – Ужгород.

"Это позволит удобно через Львов добраться до Ужгорода из Одессы (выбирая поезд №12/11 Одесса – Львов). А также из Полтавы и Кременчуга (выбирая поезд №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг – Мукачево)", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, будет улучшено пересадочное сообщение Кременчугского региона с Ивано-Франковском, Черновцами, Яремчей, Ворохтой и Ясиня. В частности, из поезда №129/130 Кременчуг – Мукачево – Кременчуг можно осуществить пересадку на поезда:

№25/26 Одесса – Ясиня;

№34/33 Ясиня – Кривой Рог;

№116/115 Запорожье – Черновцы;

№135/136 Одесса – Черновцы.

"Билеты уже в продаже удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте. А также в мобильном приложении "Укрзалізниці" и в железнодорожных кассах вокзалов", – рассказали в "Укрзалізниці".

Что известно о строительстве евроколеи

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что строительство евроколеи от Чопа к Ужгороду переходит в финальную фазу. Завершить работы планируют к августу 2025 года.

В целом же, отметил Кулеба, запуск европути откроет для Украины прямой доступ к европейской железнодорожной сети. Что позволит:

существенно сократить логистические расходы;

повысить эффективность международного пассажирского и грузового сообщения;

создать "новые возможности для развития транзитного потенциала Украины".

Ранее же в "Укрзалізниці" сообщили, что общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF).

"Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" назначила дополнительный региональный поезд из Черновцов в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на отдельные дни апреля.

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