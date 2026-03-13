В Одесской области начальник склада воинской части распродал дроны, предназначенные для обороны юга, и поплатился: что ему грозит. Фото

Чиновника одной из воинских частей Одесской области подозревают в хищении военного имущества, предназначенного для обороны региона. Мужчину задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

По данным следствия, военнослужащий присвоил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия российским дронам. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Речь идет о начальнике отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотникам. Техника хранилась на складе и предназначалась для нужд обороны юга Украины.

Следователи установили, что часть похищенного оборудования чиновник сдал в ломбард, а другую продал по заниженной цене. Действия мужчины нанесли Украине более 5,4 млн гривен убытков.

Фигуранта задержали 6 марта. Ему сообщили о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (часть 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины).

За содеянное чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.

Напомним, правоохранители разоблачили командира взвода одной из воинских частей, который, по информации следствия, присвоил технику, которая должна была защищать небо Киевщины. В дальнейшем он продал ее.

Также OBOZ.UA сообщал, вУкраине разоблачили схему присвоения топлива для ВСУ. Организатором, по данным следствия, был начальник отдела в управлении оценки соответствия тылового имущества Минобороны. Он мог привлечь к преступлению начальника одного из отделов Генштаба ВСУ и начальника службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей.

